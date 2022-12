Lancia est sur le point de renaître, et cela commencera par l'arrivée d'une nouvelle génération de l'Ypsilon prévue en 2024. Il y a quelques jours, le constructeur italien a révélé lors du "Lancia Design Day" un manifeste qui inspirera tous les futurs modèles de la marque du groupe Stellantis. Grâce au Lancia Pu+Ra Zero, notre illustrateur a imaginé la forme et les lignes de la nouvelle génération de l'Ypsilon, la voici.

Comme vous le savez déjà, Lancia a pour ambition de devenir un constructeur premium. D'après les bruits de couloir, la nouvelle Ypsilon reposera sur la plate-forme CMP que l'on retrouve par ailleurs sous les Peugeot 208/2008 ainsi que sous le nouveau Jeep Avenger. La citadine devrait changer de forme et se transformer en crossover, il paraît que c'est très à la mode.

Sa longueur pourrait se situer entre 4,1 et 4,2 m. De plus, elle portera sans doute la nouvelle signature lumineuse de la marque, une sorte de Y lumineux sur toute la largeur de la face avant afin que chacun puisse distinctement identifier la marque du modèle. Ce modèle du renouveau bénéficiera aussi du nouveau logo de Lancia que nous vous avons déjà présenté.

Dans l'habitacle, cette Lancia pourrait s'inspirer des modèles du passé, et d'après nos confrères de Motor1 Italie, le tableau de bord reprendra quelques éléments de la Lancia Beta Trevi, couplés à un système d'infodivertissement numérique. On trouvera également à bord un écran incurvé, un affichage tête haute et un volant de forme inhabituelle similaire au Yoke de Tesla.

Sachant que Lancia est placé au même rang que DS et Alfa Romeo, ses modèles seront plus haut de gamme, mais aussi, plus chers que les Peugeot. L'Ypsilon ne sera pas 100% électrique, on s'attend donc à ce que le constructeur lance des versions 100% thermiques ou partiellement électrifiées. Pour rappel, Lancia deviendra un constructeur complètement électrique à horizon 2028. L'Ypsilon est le premier modèle d'une grande lignée, dès 2024, la marque lancera une nouveauté tous les deux ans (2024, 2026, 2028).