L'Acura NSX de première génération est très appréciée, et cela se traduit par une histoire rocambolesque, presque trop rocambolesque pour y croire. Des images ont récemment fait surface sur Facebook, montrant une NSX qui semble avoir subi l'apocalypse, d'ordre aquatique! Elle a passé environ 15 ans dans une rivière et se dirige maintenant vers le Maryland où une restauration complète est prévue.

Nous voulions en savoir plus, nous avons donc fait quelques recherches et nous avons eu une brève conversation avec le nouveau propriétaire, qui a souhaité garder l'anonymat pour le moment. Il travaille pour Helix Auto Works dans le Maryland, et oui, le plan est de restaurer la voiture pour la remettre en état de rouler. Elle a été achetée à LSX Salvage le 9 mars pour 8500 $, et au moment où cet article est mis en ligne, le nouveau propriétaire est en route pour la Caroline du Nord afin de la récupérer.

Pour ce qui est de l'histoire de cette NSX, pour des raisons inconnues, elle a fini dans la rivière Yadkin en Caroline du Nord au début des années 2000. Elle a été retrouvée en 2019 dans le cadre d'une enquête sur des personnes disparues sans rapport avec l'affaire et a été retirée de la rivière. LSX Salvage a partagé des photos de la voiture sur Facebook, et Becca Nicole Johnson sur Facebook s'est également intéressée à la voiture, partageant des photos et des informations supplémentaires.

Il manque des vitres et, selon LSX Salvage, la voiture pourrait être trop abîmée pour être restaurée. Les photos montrent clairement que la NSX a connu des jours bien meilleurs, avec du sable et des débris dans toute la voiture. Le montant A du côté passager est tordu, le bouclier avant est en mauvais état, et ce ne sont là que les problèmes que l'on peut voir. Pourtant, la carrosserie semble droite, hormis le problème du montant, et il reste même un peu de peinture sur l'extérieur.

Le nouveau propriétaire espère que les gens d'Acura pourront l'aider à redonner vie à cette NSX classique. S'il n'est pas possible de la remettre en circulation, on peut espérer qu'elle pourra au moins revivre en tant que voiture de piste.

Restaurer un véhicule qui a passé 15 ans sous l'eau ne sera pas chose facile, mais bravo à Helix Auto Works pour avoir tenté le coup ! Nous garderons un œil sur ce projet et nous vous tiendrons au courant lorsque cette NSX laissée pour compte reviendra à la vie.