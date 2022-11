Honda (Acura aux USA) vient de terminer la production de la NSX Type-S. Pour fêter son départ, le constructeur a organisé un événement un peu spécial au Performance Manufacturing Center (PMC) de Marysville, dans l'Ohio.

En plus d'être la dernière NSX Type-S à sortir de la chaîne de production, cet exemplaire représente la dernière NSX de deuxième génération, marquant la fin de la supercar hybride. Lancée en 2021 et présentée au public lors de la Monterey Car Week, la NSX Type-S n'a été produite qu'en nombre limité. Pour rappel, sur les 350 exemplaires produits, 300 ont été alloués aux États-Unis, 30 étaient destinés au Japon et 15 étaient réservés au Canada.

On se souvient que les exemplaires réservés aux USA ont été écoulés en seulement 24 heures. Le prix officiel débute à 169 500 $, et jusqu'à 182 500 $ pour la version allégée.

La NSX Type-S est la version la plus puissante de la supercar grâce à ses trois moteurs électriques améliorés et son V6 biturbo de 3,5 litres produisant un total de 600 chevaux et 667 Nm de couple. Cette version obtient de nouveaux turbocompresseurs provenant de la voiture de course NSX Evo et à l'augmentation de la capacité de la batterie. On précise que la boîte de vitesses à double embrayage à neuf rapports a également été ajustée

En attendant l'arrivée de la prochaine génération, le PMC s'attaque à l'assemblage de l'Acura TLX Type S PMC Edition. Ce modèle sera limité à 100 unités de chaque option de couleur dérivée de la NSX : Rouge Curva, Blanc 130R et Bleu Long Beach. Les Américains pourront la commander à partir du 8 décembre 2022.