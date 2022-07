Partout dans le monde, des sociétés de location proposent à leurs clients de passer quelques heures ou quelques jours au volant de voitures de sport ou d'exception. Malheureusement, tout ne se passe pas toujours comme prévu, et sur internet, les accidents impliquant une voiture de location sont récurrents.

En ce mois de juillet 2022, une Honda NSX rouge s'est retrouvée comme perdue au milieu de nulle part. Un certain Rey Paulino a partagé les photos de la sportive japonaise accidentée sur un terrain rocailleux, elle se trouvait au Red Rock Canyon Loop, dans le Nevada (USA), tout près de Las Vegas. Sa face avant est abîmée et son soubassement semble endommagé. Une personne s'est rendue sur les lieux suite à la publication de ces images et a affirmé que les airbags s'étaient déployés, et que le conducteur n'était plus sur les lieux.

Cette voiture appartient à la société de location Dream Exotics qui a affirmé par la suite sur les réseaux sociaux que cette voiture était bien la sienne. La société de location a toutefois tenu à préciser que le conducteur a été correct et qu'il l'a immédiatement contactée après l'accident. Si la voiture a été laissée à l'abandon durant toute la nuit, c'est parce que qu'il fallait dépêcher une dépanneuse spéciale capable de pénétrer dans ce terrain difficile pour sauver la NSX.

Sur internet, ils sont nombreux à regretter l'accident et à partager les photos-souvenirs de ce bolide qu'ils ont loué auparavant. Cette Honda NSX était donc assez populaire dans la région parmi les passionnés. Tous les titulaires d'un permis de conduire valide pouvaient la louer pour 399 $ (4 heures) ou 699 $ (24 heures).

Fort heureusement, cette sortie de route n'a causé aucun blessé. Au vu de l'état de la voiture, celle-ci semble réparable. La caution laissée par le conducteur sera encaissée, mais il n'est pas sûr que cette somme suffise pour couvrir toutes les réparations.