Ame sensible s'abstenir. Les images suivantes montrent une Ferrari SF90 Stradale rouge dans un état qui laisse à désirer. La scène se déroule au Royaume-Uni, et au moins cinq voitures sont impliquées dans cet accident assez étrange. En effet, à l'arrivée des forces de l'ordre, il n'y avait aucun conducteur à bord de la Ferrari, le propriétaire s'est volatilisé.

Le 25 mai dernier, il est 20 heures lorsque les hommes de feux reçoivent un appel pour un accident. Deux véhicules de secours et dix pompiers sont arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard, mais à leur grande surprise, il n'y avait aucun incendie et aucune personne blessée. Au moment de la rédaction de cet article, la police est en train d'enquêter pour comprendre pourquoi le conducteur de la Ferrari a abandonné sa supercar et pris la fuite (sans doute à pied).

Bien que l'avant de la supercar de 1000 ch soit complètement amoché, il semblerait qu'elle soit encore réparable. Cela dit, le propriétaire de la Ferrari devra mettre les mains à la poche et débourser une somme considérable s'il veut que sa sportive soit remise sur route. La Ferrari SF90 Stradale est tout de même facturée à plus de 400 000 euros par le constructeur de Maranello, mieux vaut donc la réparer que de perdre tout son argent. À moins que ce véhicule soit tout simplement volé, dans ce cas, l'enquête prendrait une tout autre tournure.

Ce n'est pas la première (ni la dernière, hélas) Ferrari SF90 Stradale à vivre des jours difficiles. Il y a quelques mois, on se souvient que l'influenceur ukrainien Alex Slobozhenko a perdu le contrôle de la SF90 Stradale lors d'un essai routier à Dubai (voir ci-dessous). Cette voiture était nettement moins abîmée, nous pensons qu'elle a déjà été réparée (et vendue ?).