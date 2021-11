La Ferrari SF90 Stradale a été présentée en 2019 avant d'être livrée à ses premiers clients. Le constructeur italien n'a donc pas de raison apparente de travailler encore et toujours sur le prototype de son modèle hybride. Pourtant, c'est bien cette voiture qui circulait il y a quelques jours en Allemagne, avant de terminer sa course la nuit sur une route publique.

Les photos montrent que le prototype de la Ferrari SF90 Stradale a fortement été endommagé. On ignore les circonstances de l'accident, mais on voit clairement que la face avant de la supercar a été arrachée, et que la voiture a vraisemblablement heurté les glissières de sécurité "sur plus de 200 m" affirment les sapeurs-pompiers.

Le plus intriguant dans cet accident est qu'il n'implique heureusement aucun autre véhicule. Le conducteur de la Ferrari a sans doute perdu le contrôle de sa voiture forte de 1000 ch pour une raison inconnue. Les pompiers ont immédiatement été appelés pour le secourir et neutraliser la batterie qui risquait de s'embraser à tout moment.

Le conducteur de la Ferrari s'en sort indemne, il n'a pas été blessé lors de l'accident même si les airbags ne se sont curieusement pas déployés.

L'intérieur de la supercar embarque des instruments de mesure et des écrans, ce qui prouve que le constructeur au cheval cabré a l'intention d'améliorer sa supercar hybride, à moins que ce prototype soit en vérité un mulet qui cache un autre et futur modèle de la marque. On se souvient qu'à l'époque, Ferrari développait la SF90 Stradale grâce à un mulet basé sur la Ferrari 488 GTB.

Quoi qu'il en soit, Ferrari doit préparer un autre prototype (ou mulet) afin de poursuivre ses travaux, en espérant cette fois, que le conducteur fasse plus attention pour le rendre intact à la fin de chaque session.