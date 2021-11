McLaren négocie le virage de l'électrification avec un tout nouveau modèle, l'Artura, qu'il n'a pas encore livrée à ses clients. Il s'agit d'une supercar motorisée non pas par un V8, mais par un V6 hybride rechargeable. Ne vous méprenez pas, car l'Artura revendique une puissance cumulée de 680 ch et 720 Nm de couple.

Quelque part en Espagne, l'un des tous premiers exemplaires de cette McLaren va devoir quitter la route afin d'être réparé. Pour une raison que l'on ignore, la vidéo ci-dessous montre un accident frontal entre la supercar et une BMW Série 3 grise. Les faces avant de ces deux voitures sont abîmées, et les airbags se sont déclenchés.

Il semblerait que le conducteur de la McLaren soit en tort, car la BMW est sur la bonne voie, ce qui n'est pas le cas de l'Artura qui ne devrait pas être sur la voie de gauche. Soit le conducteur a négocié le virage sans prendre le soin de vérifier qu'aucune voiture ne venait en sens inverse, soit il n'est pas habitué à rouler sur la voie de droite puisque la McLaren porte une plaque anglaise. On peut donc suggérer que le pilote a plutôt l'habitude de rouler à gauche. C'est d'ailleurs cette dernière hypothèse qui semble être retenue dans les commentaires.

On peut supposer que cette voiture n'appartient pas à un particulier, mais à McLaren, qui l'a construite à des fins de démonstration ou pour les essais médias. Quoi qu'il en soit, il est triste de voir une voiture aussi puissante et chère abîmée, heureusement que cet accident n'a provoqué aucun blessé, tous les passagers sont sains et saufs.

Pour rappel, l'Artura est capable de passer de 0 à 100 km/h en 3,0 secondes, et de filer à une vitesse maximale de 330 km/h. Son prix de base est de 228 000 euros.