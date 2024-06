À l’occasion de la 19e édition de Top Marques Monaco, qui aura lieu au Grimaldi Forum du 5 au 9 juin, la McLaren Artura Spider fera sa deuxième apparition en public après son tour d’honneur lors du Grand Prix de Monaco. Le Prince Albert II avait conduit la nouvelle supercar hybride haute performance sur le célèbre tracé de Monte-Carlo.

Deuxième apparition en public pour l'Artura Spider

Au sein d’une exposition qui réunit les supercars les plus rares au monde, la version spider de l’Artura sera présentée avec des améliorations significatives au niveau de la puissance, de la performance et du plaisir de conduite. L’ensemble de ces améliorations sera également disponible sur la version coupé de la McLaren.

McLaren Artura Spider (2024)

Avec une puissance de 690 ch et un couple de 720 Nm, la nouvelle Artura peut réaliser le 0 à 100 km/h en moins de trois secondes pour une vitesse de pointe de 330 km/h. En mode 100% électrique, la McLaren a une autonomie de 33 km.

La GTS présentée à Monaco

A quelques mètres du Grimaldi Forum, la nouvelle McLaren GTS sera exposée au Showroom du constructeur. Basée sur le pack aérodynamique et le profil de la GT, la GTS introduit de nouvelles améliorations visuelles, la rendant plus imposante. De plus, cette dernière devrait être très à l’aise en milieu urbain, le constructeur britannique décrit la nouvelle venue comme la "supercar la plus pratique que l’on puisse acheter".

McLaren GTS (2024)

La visibilité est l’un des points forts de la nouvelle McLaren, que ce soit vers l’avant ou l’arrière. Le grand hayon vitré, les montants C vitrés et les grandes vitres de custode permettent une très bonne vision arrière.

En terme de performance, la nouvelle McLaren GTS possède 626 ch et 630 Nm de couple. Elle passe de 0 à 100 km/h en 3,1 secondes pour une vitesse maximale de 326 km/h.