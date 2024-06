Marquez vos calendriers et sortez vos chéquiers : Aston Martin présentera une nouvelle supercar phare avant la fin de l'année. La société a déjà annoncé un nouveau moteur V12 biturbo qui sera utilisé exclusivement sur ce modèle et a noté que "tous [les concurrents] seront vaincus", ce qui laisse présager le retour de la marque Vanquish.

Pour l'instant, nous ne disposons que de quelques détails sur le prochain vaisseau amiral d'Aston. Des photos de repérage montrent une supercar à moteur avant élégant et des rumeurs font état d'une disponibilité limitée et d'un prix élevé. Nous en saurons plus sur la prochaine Vanquish (peut-être) au cours des prochains mois.

D'ici là, voici ce que nous pouvons vous dire sur le prochain vaisseau amiral d'Aston Martin.

Quelle sera la motorisation de la nouvelle Vanquish ?

Comme nous l'avons dit, Aston Martin dispose d'un nouveau moteur V12. Et c'est ce moteur qui sera sous le capot du dernier vaisseau amiral d'Aston. Nous ne connaissons pas sa taille, mais il sera doté de deux turbocompresseurs. Roberto Fedeli, directeur technique d'Aston Martin, a déclaré que ce moteur produirait 824 chevaux et 1000 Nm de couple.

"Le moteur V12 est depuis longtemps un symbole de puissance et de prestige, mais c'est aussi une affirmation de la passion de l'ingénierie et de la prouesse technique", a déclaré Roberto Fedeli, directeur technique d'Aston Martin. "Avec 824 ch et 1000 Nm de couple, ce moteur inégalé ne représente rien de moins que l'aube d'une nouvelle ère éblouissante du V-12 pour Aston Martin".

Ces chiffres pourraient servir de base à des variantes plus puissantes à l'avenir. Aston Martin a déclaré disposer d'études montrant que les acheteurs veulent de gros moteurs et plus de puissance, et c'est exactement ce que la société semble proposer.

À quoi ressemblera-t-elle ?

Aston a préfiguré la prochaine Vanquish avec le Vanquish Vision Concept en 2019, qui envisageait une supercar à moteur central V6. Mais cette voiture n'a jamais été retenue pour la production et les plans ont changé depuis. Les derniers indices suggèrent qu'Aston restera fidèle à ses racines avec une voiture de grand tourisme à moteur avant, à propulsion arrière et à moteur V12 qui empruntera probablement des éléments stylistiques à la nouvelle DB12.

L'intérieur devrait ressembler aux derniers véhicules d'Aston, comme la DB12. La DB12 dispose d'un habitacle entièrement personnalisé avec un écran tactile central de 10,3 pouces et un combiné d'instruments entièrement numérique de 10,3 pouces. On peut s'attendre à ce que la plupart de ces éléments soient repris dans la nouvelle Vanquish.

Quand sortira-t-elle ?

La production de la Vanquish précédente a débuté en 2001 et a été définitivement arrêtée en 2018. Aston n'a pas encore fourni de date précise pour la nouvelle version, mais nous la verrons avant la fin de l'année.

Combien coûtera la nouvelle Vanquish ?

Nous ne savons pas combien Aston facturera sa nouvelle supercar phare à moteur avant. Mais on peut affirmer que le prix sera largement supérieur à six chiffres.