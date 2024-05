À l'ère du "downsizing", imposé par des réglementations plus strictes en matière d'émissions, Aston Martin ose aller à contre-courant. Elle a récemment annoncé un nouveau moteur V12 biturbo d'une puissance colossale de 824 chevaux. Pourquoi ? C'est ce que veulent les ultrariches, mais aussi le reste d'entre nous qui ne pourront jamais s'offrir une Aston, qu'elle soit neuve ou même après qu'elle ait subi une forte dépréciation.

S'adressant à Car Throttle, Alex Long, responsable de la stratégie produit de la société, explique que des études internes ont montré que les gens veulent tout simplement de gros moteurs. C'est aussi simple que cela. En 2024, alors que les minuscules moteurs turbo à trois cylindres de 1,0 litre sont monnaie courante en Europe, Aston Martin estime que même un V6 ne fera pas l'affaire. M. Long évoque une "véritable connexion émotionnelle" entre les conducteurs et un V12 ou un V8 qu'un petit moteur à six cylindres ne peut pas offrir, ou du moins qu'il "n'offre pas encore".

Bien entendu, Ferrari, Maserati et McLaren ne sont pas du même avis avec leurs supercars à six cylindres en V. Aston Martin elle-même avait prévu des modèles à six cylindres il n'y a pas si longtemps. La Valhalla devait initialement être équipée d'un V6 biturbo, mais la marque de luxe britannique a finalement opté pour le puissant V8 d'AMG. Le concept Vanquish Vision à moteur central a fait ses débuts avec un V6 avant que la société ne le retire à la fin de 2019.

Le DBX a bénéficié d'un six cylindres en ligne il y a quelques années en Chine avec un moteur de 3,0 litres provenant de Mercedes. Cependant, Aston Martin a abandonné ce petit moteur lors du récent lifting du SUV. Désormais, le rival du Lamborghini Urus est proposé exclusivement en version DBX707.

M. Long estime que les moteurs à six cylindres sont plus courants qu'un V8, et encore moins qu'un V12, car les petits groupes motopropulseurs "ne sont pas du tout dans le segment haut de gamme".

Aston Martin avait prévu de passer au tout électrique d'ici la fin de la décennie. Cependant, la marque basée à Gaydon a fait marche arrière et continuera à fabriquer des voitures à moteur à combustion jusque dans les années 2030. Lawrence Stroll, le patron de la société, a déclaré à Autocar au début de l'année que les clients voulaient "des sons et des odeurs" provenant du moteur à combustion interne. Les hybrides rechargeables sont à venir, car AM n'est pas à l'abri d'une législation de plus en plus stricte en matière de normes d'émissions.