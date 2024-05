Aston Martin veut capitaliser sur l'énorme succès de son SUV DBX en le transformant en un rival du Land Rover Defender. Misant sur la demande croissante de tout-terrain, la société basée à Gaydon analyse les perspectives de lancement d'un véhicule tout-terrain huppé. Autocar rapporte que le nouveau produit dérivé est connu en interne sous le nom de "Project Rambo", un clin d'œil au LM002 "Rambo Lambo".

Le magazine britannique va même jusqu'à parler d'un "modèle choc" dont les propositions de design sont actuellement à l'étude. Lawrence Stroll, le patron d'Aston Martin, n'a pas encore approuvé la mise en production de l'aventureux DBX, mais il pourrait appuyer sur la gâchette en cas d'arguments commerciaux solides. Plutôt que d'être un membre permanent de la gamme, il pourrait devenir une édition spéciale. La rumeur veut que la production soit limitée à 2 500 exemplaires.

L'ironie de ce rapport est que le 4x4 d'Aston Martin pourrait utiliser le même V8 biturbo de 4,0 litres qui équipe l'AMG G63. Ce moteur hybride léger développe 577 ch et 850 Nm de couple, ce qui permet à la Classe G la plus sportive d'atteindre 100 km/h en 4,2 secondes. Cependant, le DBX tout-terrain serait plus rapide puisque la version régulière est environ 317 kg plus légère que le Geländewagen modifié par AMG.

N'oublions pas que le DBX ordinaire utilise également le moteur M177 d'Affalterbach, qui développe 697 ch et 900 Nm dans le DBX707. Le modèle normal a été abandonné pour 2025, ne laissant en vente que la variante la plus puissante. La DBX707 atteint les 100 km/h en 3,1 secondes et sa vitesse maximale est de 310 km/h. Mercedes-AMG dispose déjà de cette technologie.

Mercedes-AMG dispose déjà de la technologie nécessaire pour augmenter considérablement la puissance, mais il n'est pas certain qu'Aston Martin y ait accès. La GT63 S E Performance, lancée récemment, associe un V8 biturbo de 4,0 litres à un moteur électrique pour une puissance combinée de 805 ch et 1 419 Nm. Ces chiffres feraient du "Project Rambo" le SUV à moteur thermique le plus puissant au monde.

Combien coûterait-il ? La logique veut que le tout-terrain soit plus cher que le DBX707, dont le prix de départ était de 245 085 dollars (226 160,76 euros) avant le lifting. Dans le même temps, l'Aston Martin robuste coûterait nettement plus cher que l'AMG G63, dont le prix de départ pour 2025 est estimé à 188 000 dollars (173 480 euros).