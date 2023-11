Aston Martin a organisé son "plus grand week-end de course de F1" en termes de campagne de marketing sur le circuit du Strip de Las Vegas, où elle a offert un véritable spectacle. Plus de 100 clients VIP ont été invités et pas moins de 58 tours de piste ont été organisés. Tim Burton, alias Shmee sur YouTube a eu le privilège de conduire un SUV très vert dans les rues de Paradise au Nevada. Après un tour de chauffe, il a ensuite eu la piste de 6,19 km pour lui tout seul.

Peinte dans un vert Kermit saisissant, la "supercar des SUV", comme l'a présentée Aston Martin, a atteint une vitesse de 278 km par heure. Il y avait de la place pour plus étant donné que la DBX707 peut atteindre 310 km/h, ce qui en fait l'un des SUV de série les plus rapides. Shmee n'y est certainement pas allé de main morte avec le luxueux transporteur familial, puisqu'on peut voir les freins avant briller de temps à autre.

De série, la DBX707 est équipée de freins en carbone céramique, avec des disques de 420 mm à l'avant et de 390 mm à l'arrière, entourés d'étriers à six pistons. Par rapport aux freins montés sur la DBX classique, le poids est réduit de près de 40 kg. Aston Martin monte des jantes de 22 pouces, mais les clients peuvent opter pour un jeu de 23 pouces avec des pneus de plus grand diamètre et les mêmes CCB pour une puissance de freinage supérieure.

N'oublions pas que la DBX707 a été la voiture médicale officielle de la F1 cette saison, aux côtés de la Vantage qui a rempli ses fonctions de voiture de sécurité de la F1. Mercedes-AMG fournit toujours des véhicules, avec l'AMG GT 63 S F1 Medical Car et l'AMG GT Black Series F1 Safety Car en alternance avec le duo d'Aston Martin.

Pour renforcer le lien entre Aston Martin et la F1, la DBX707 a reçu une édition AMR23 au début de l'année, avec une livrée imitant les voitures de course pilotées par Fernando Alonso et Lance Stroll. Les deux pilotes ont réalisé un bon week-end à Las Vegas en terminant respectivement neuvième et cinquième, ce qui leur a permis d'engranger de solides points. À deux courses de la fin, Aston Martin a encore une chance de terminer quatrième au classement des constructeurs, puisqu'elle n'est qu'à 11 points de McLaren.