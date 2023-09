Présenté comme le "SUV de luxe le plus puissant du monde", le DBX707 est la version pimentée du Sport Utility Vehicle d'Aston Martin. Il coûte 239 086 dollars avant options, mais celui que nous avons testé l'année dernière affichait le prix exorbitant de 291 386 dollars. Nous avons établi que ce véhicule est cher, et cette vidéo montre qu'il est aussi extrêmement rapide (accélération) et véloce (vitesse de pointe). Tournée sur un tronçon non limité de l'Autobahn, la vidéo montre un SUV se faisant passer pour une voiture de sport.

L'autoroute allemande était l'endroit idéal pour mettre ces 697 chevaux à l'épreuve et permettre au moteur V8 biturbo de 4,0 litres développé par AMG de se dégourdir les jambes. Avec un couple de 900 nm, la DBX707 est une véritable bête, mais elle a aussi très soif. Vers la fin de la vidéo, on peut voir que le tableau de bord numérique affiche une consommation moyenne de 28,1 litres/100 km.

Il ne lui a fallu que trois secondes et demie pour passer de 0 à 100 km/h, mais les responsables de Gaydon affirment que leur SUV ultime peut aller encore plus vite, en seulement 3,3 secondes. À pleine vitesse, le DBX707 a atteint 300 km/h, ce qui est légèrement inférieur à la vitesse de 310 km/h annoncée par Aston Martin. Elle est restée parfaitement stable, même au pic où peu de propriétaires ne l'emmèneront jamais. Et oui, les essuie-glaces fonctionnent encore à près de 300 kilomètres par heure.

La DBX707 emprunte non seulement le moteur d'Affalterbach, mais aussi la boîte de vitesses automatique à neuf rapports. Elle est dotée d'un système de launch control amélioré qui a été mis à contribution lors de cet essai. Lorsqu'il s'est agi de ralentir, le SUV a appel à ses freins en carbone-céramique fournis de série avec d'énormes disques de 420 mm à l'avant et de 390 mm à l'arrière, encadrés par des étriers à six pistons.

N'oublions pas que cette Aston Martin est équipée d'un système de transmission intégrale avec répartition variable du couple, capable d'envoyer la totalité des 900 nm de couple l'essieu arrière. Il est également doté d'un différentiel arrière à glissement limité électronique capable de gérer l'immense couple. Le puissant SUV peut être équipé de jantes de 22 pouces de série ou, en option, de jantes de 23 pouces avec des pneus de plus grand diamètre pour améliorer la direction.