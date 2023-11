Au cours de la première décennie de ce siècle, Aston Martin était une entreprise très différente. À l'époque, la situation financière de la marque était plus délicate et sa gamme de modèles était plus restreinte, manquant de produits attrayants tels que la Valkyrie et la Valhalla. Dès 2009, Aston Martin savait qu'elle avait besoin d'un SUV pour améliorer ses résultats sur le marché et le concept LUV était le fruit des efforts de la marque pour construire un SUV de luxe à moteur V12. Bien avant que le DBX ne voie le jour.

La voiture a été développée en partie avec l'aide de Mercedes-Benz. Le constructeur allemand a fourni la plate-forme, qui provenait de la Mercedes Classe GL. Toutefois, l'architecture a été modifiée pour accueillir un moteur V12 atmosphérique d'Aston Martin, à savoir le 5,9 litres que l'on trouvait à l'époque sous le capot de la DB9 et de la DBS. Le LUV (Luxury Utility Vehicle) a été conçu pour préfigurer l'avenir de la marque, mais il n'a jamais dépassé la phase de concept.

Croyez-le ou non, ce véhicule unique est aujourd'hui en vente, mais il convient de faire quelques remarques. Tout d'abord, il est évident que cette voiture n'a jamais été immatriculée pour circuler sur la voie publique, ce qui signifie que vous ne pouvez pas la conduire. En théorie, elle pourrait être homologuée pour la circulation routière, mais le prochain propriétaire devrait passer les tests nécessaires, ce qui pourrait nécessiter des modifications des spécifications.

Deuxièmement, même si vous l'immatriculez pour l'utiliser sur la voie publique, vous devrez effectuer des réparations et des travaux d'entretien. Le vendeur indique qu'il y a un problème avec l'électronique et que, par conséquent, le véhicule ne peut pas être démarré. Il peut s'agir d'un problème aussi simple qu'une batterie à plat, mais il faut être prudent, car il n'y a pas beaucoup de pièces disponibles sur le marché pour ce genre de véhicule. Toutefois, il est bon de savoir que le modèle fonctionnait par ses propres moyens à l'époque où il appartenait à Aston Martin.

Enfin, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un véritable concept-car qui a été présenté au salon de l'automobile de Genève 2009, lorsque la marque a célébré son 100e anniversaire. En d'autres termes, vous pouvez posséder un morceau de l'histoire d'Aston Martin et le plus intéressant, c'est qu'il ne coûte pas une fortune alors qu'il s'agit d'une pièce unique. À six jours de la fin de la vente aux enchères chez Collecting Cars, le concept LUV coûte actuellement 12 750 livres sterling, soit environ 14 700 euros au taux de change actuel. Pas mal pour un show car Aston Martin SUV à moteur V12, n'est-ce pas ?