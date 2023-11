En marge du Grand Prix de Formule 1 des États-Unis, nous avons eu le privilège de monter à bord d'une Aston Martin DBX707 en compagnie de Jessica Hawkins, pilote ambassadrice de la branche F1 de la marque britannique. L'ancienne championne de 28 ans, originaire du Royaume-Uni, arbore un sourire en pensant aux 707 chevaux du V8 de 4,0 litres de l'Aston SUV. "C'est fou pour une grosse voiture, n'est-ce pas ?", remarque-t-elle, alors que nous attaquons la première ligne droite. Lorsque je lui demande quel est le poids de la DBX70, sa réponse ne se fait pas attendre : "Beaucoup. Je ne sais pas, mais c'est beaucoup".

"Il est impossible qu'une grosse voiture comme celle-ci puisse suivre une petite voiture comme celle-là", ajoute-t-elle en faisant un geste vers une Aston Martin Vantage F1 Edition qui serpente sur la piste devant nous. Sous le contrôle de Hawkins, la DBX707 semble extrêmement neutre, et elle est capable de l'envoyer précisément là où elle le souhaite avec une surprenante souplesse. "J'adore ce circuit", dit-elle, après avoir absolument réussi son passage favori - une série d'échanges rapides gauche-droite entre les virages 5 et 8.

Un test F1 inespéré et inattendu

Et Hawkins en connaît un rayon sur la conduite rapide sur circuit. Alors que nous sommes assis dans le salon de l'équipe F1 d'Aston Martin, après le tour de chauffe, elle me raconte que cela fait un mois jour pour jour qu'elle a testé la nouvelle F1 d'Aston Martin à Budapest.

"C'était fou", dit-elle, en parlant de la voiture elle-même, mais son sentiment pourrait aussi s'appliquer au fait qu'elle est la première femme à tester une Formule 1 depuis cinq ans. "C'était très réaliste par rapport au simulateur, donc j'avais déjà une idée précise de ce à quoi cela ressemblerait, et c'était tout ce à quoi je m'attendais", dit-elle. "Elle était rapide, avait beaucoup d'aérodynamisme, beaucoup d'adhérence et s'arrêtait rapidement. Ce sont probablement les freins qui m'ont le plus impressionnée. Je me suis dit qu'un test de Formule 1 était un énorme pas en avant pour moi, par rapport à ce que j'avais fait. Si c'est là que je pouvais freiner au simulateur, c'est là que je devais freiner dans la vraie vie. Et c'était tout à fait vrai".

Hawkins était ravie de sa performance lors du test de Budapest, même si la pilote - qui s'est fait les dents dans le championnat britannique de voitures de tourisme, le championnat britannique de Formule Ford, la série W et bien d'autres - était, bizarrement, la dernière personne à savoir qu'elle prendrait le volant.

"J'ai d'abord entendu dire que cela pourrait se faire au début de l'année dernière, puis je n'ai plus rien su pendant longtemps", raconte-t-elle. "Puis, alors que j'embarquais sur un vol pour accompagner l'écurie sur une course [il y a quelques mois], j'ai reçu un courriel de quelqu'un de l'usine me demandant de venir pour un ajustement de siège la semaine suivante. Je me suis dit qu'il n'y avait qu'une seule raison pour que je vienne faire ajuster mon siège."

Après l'atterrissage, elle s'est adressée à des techniciens de l'écurie et leur a demandé ce qu'ils pensaient de l'e-mail. Ils m'ont dit : "Vous piloterez la voiture, vous n'êtes donc pas au courant ? Je ne le savais pas", dit-elle en riant.

Hawkins est actuellement ambassadrice d'Aston Martin F1, un rôle qu'elle occupe depuis 2021, mais elle aimerait bien conduire à nouveau une voiture de F1. "Je ne veux pas que ce soit la seule opportunité qui se présente à moi, mais je sais que ce genre d'occasion ne se présente pas très souvent, alors j'essaie de faire de la course, de trouver des sponsors pour me faire monter dans une Aston Martin GT3. Je vais travailler dur pendant l'hiver pour y parvenir".

Avec une GT3, de nombreuses séries sont possibles, notamment les Asian Le Mans, European Le Mans, IMSA, etc. Si vous lui demandez ce qu'elle préfère, elle marque une pause. "Pour l'instant, je ne me pose pas de questions. Tant que je pilote une Aston Martin GT3 dans un championnat prestigieux, je suis heureuse".

La recherche de sponsors est une activité à part entière, et Hawkins s'est lancée dans le domaine des cascades, notamment pour le prochain film de James Bond, No Time To Die, mais aussi pour le spectacle Fast and Furious Live, il y a quelques années. "C'était mon premier travail de cascadeuse et la chose la plus incroyable que j'aie jamais faite", dit-elle. "Nous avons fait des spectacles en direct, dans des endroits comme l'O2 Arena, avec des salles combles, et nous faisions toutes les grandes cascades du film".

De la piste aux plateaux de cinema

Elle s'est entraînée pendant des mois, apprenant le drift synchronisé et les virages en J, découvrant les limites des "vraies voitures de drift et de cascade. Nous avons même eu une voiture qui sortait d'un avion, c'était incroyable". Elle a adoré cette expérience, mais est tombée amoureuse de la Nissan 350Z de Drift King, utilisée dans le film Fast And Furious : Tokyo Drift.

"Je l'ai achetée à la société de production, à la fin de l'émission", dit-elle en souriant. "Je l'aimais tellement. Je l'ai utilisé peut-être trois fois. C'est très difficile parce que la voiture n'est pas homologuée pour la route et qu'elle doit donc être utilisée dans un endroit clos, et il est impossible de trouver le temps de le faire. Je n'ai pas l'occasion de la conduire autant que je le voudrais."

Hawkins préférerait de loin participer à des courses, mais faire des tours de piste avant les courses de F1 est la meilleure chose qui soit, dit-elle avec un léger sourire. "Je conduis des voitures rapides et cool, j'effraie les gens et ils sont complètement époustouflés. Certains sont silencieux, d'autres crient beaucoup".

Une chance d'arriver en F1 ?

Lorsqu'on lui demande si elle pense qu'un siège de réserve dans l'écurie Aston Martin F1 pourrait se libérer à l'avenir, il y a une pause, ses yeux se posant sur la table.

"C'est le rêve, mais il y a pas mal de choses qui s'y opposent", dit-elle. "Il faudrait que je puisse financer des saisons en F3 et en F2, ce qui est impossible à moins de tomber sur un gros sponsor. J'ai besoin de plus de points de super licence, mais si les règles devaient changer, ou si cela devait changer, c'est une conversation que je pourrais avoir avec l'équipe. Ce n'est pas complètement exclu, mais c'est peu probable".

En attendant, elle souhaite piloter une Aston Martin Vantage GT3 ou peut-être l'une des nouvelles hypercars de la marque au Mans, la Valkyrie, lorsqu'elle fera ses débuts dans la célèbre course d'endurance en 2025. Avant de nous séparer, nous lui demandons s'il y a un format de course qu'elle préfère, mais je n'ai pas le temps de terminer ma question. "N'importe quelle course, ça m'est égal", répond-elle en souriant. "Cela n'a pas vraiment d'importance tant que je cours."