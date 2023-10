Selon Andrea Stella, patron de l'équipe McLaren, l'écurie ne pourra pas apporter d'améliorations "magiques", d'ici la fin de la saison, à sa Formule 1 de 2023, qui l'aiderait à se rapprocher de Red Bull.

Lando Norris a dépassé le poleman, Charles Leclerc, dans le virage 1 du Grand Prix des États-Unis le week-end dernier avant que le vainqueur de la course Max Verstappen et Lewis Hamilton ne rétrogradent le Britannique à la troisième place, bien que la Mercedes de tête ait ensuite été disqualifiée pour avoir couru avec un plancher arrière excessivement usé.

Étant donné que les épreuves restantes au Mexique, au Brésil, à Las Vegas et à Abu Dhabi s'éloignent des circuits à grande vitesse qui conviennent mieux à la McLaren MCL60, Norris estime maintenant que ses meilleures chances de se battre pour une première victoire en GP ont disparu.

En outre, Stella, le directeur de l'équipe, déclare que McLaren n'a plus de transformations sensationnelles qui attendraient dans les coulisses et qui permettraient d'optimiser considérablement le rythme et la dégradation des pneus afin de lutter contre Red Bull.

"Nous sommes réalistes : cette saison, nous n'aurons pas de magie en termes de développement de voiture pour améliorer le temps au tour ou la dégradation des pneus, ce qui changerait les choses de manière significative." "En même temps, nous ne nous attendions pas à ce que ce circuit (Circuit des Amériques) nous permette de mener la course pendant tout un relais et demi. Nous attendons avec impatience les prochaines courses et espérons que nous pourrons réussir."

Alors que le GP de Bahreïn, qui ouvre la saison 2023, n'a pas entièrement reflété le rythme de McLaren en début de saison, ni Norris ni son coéquipier Oscar Piastri n'ont atteint la Q3 avant de terminer 17e et dernier de la course.

Avec un nouveau plancher en Azerbaïdjan et, depuis l'Autriche, une mise à jour radicale en trois étapes visant à modifier presque "chaque élément aérodynamique" ont transformé la saison de l'équipe pour faire de la MCL60 la deuxième voiture la plus rapide derrière Red Bull.

Stella a déclaré que ces gains massifs de performance laissaient à McLaren des "sentiments mitigés" quant à la perte de la victoire à Austin.

"Nous célébrons un podium ici, mais en même temps, dès le premier relais, il semblait que nous pouvions avoir assez de rythme pour finalement remporter la victoire. Je voudrais réaffirmer que nous sommes très heureux de ce podium et c'est certainement quelque chose que tout le monde s'est dit, dans les premières secondes après la course : 'Ah, dommage que nous n'ayons pas gagné'." "Je pense que tout le monde est conscient de l'importance d'ajouter une série de podiums au cours de cette saison lorsque l'on pense à notre point de départ. Mais j'aime aussi cette détermination qui est que, maintenant, nous cherchons la prochaine étape."

