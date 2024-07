Si vous espériez que McLaren élargisse sa gamme de supercars avec des modèles plus abordables, vous n'avez pas de chance. Selon Jamie Corstorphine, directeur de la planification des produits chez McLaren, le constructeur cherche à monter en gamme et n'a pas l'intention, dans un avenir proche, d'introduire une nouvelle supercar en dessous de l'Artura.

Corstorphine a révélé dans une interview avec CarScoops que la 570S n'avait pas répondu aux attentes des clients et des médias, et que l'Artura était la réponse à cette situation. Elle sera désormais la porte d'entrée dans le monde des supercars de la marque, avec un prix de départ légèrement supérieur à 230 000 euros.

McLaren a dévoilé la voiture au début de l'année 2021. Elle a fait ses débuts avec un groupe motopropulseur V6 hybride biturbo de 3,0 litres développant une puissance combinée de 671 chevaux et un couple de 804 Nm. Elle pouvait atteindre une vitesse de 100 km/h en seulement 3 secondes et une vitesse de pointe limitée à 330 km/h, mais il a fallu un certain temps à l'entreprise pour tenir ses promesses de performance.

L'Artura a été confrontée à de sérieux obstacles de développement et de production qui ont contraint McLaren à retarder son lancement à plusieurs reprises. L'entreprise avait initialement prévu de lancer la voiture fin 2020, mais des problèmes de chaîne d'approvisionnement liés au COVID, la pénurie de puces et des problèmes de qualité ont perturbé ce calendrier. Un rappel fin 2022 et un autre retard dans la mise en œuvre de procédures supplémentaires de contrôle de la qualité ont encore perturbé le lancement de la voiture auprès des clients.

Alors que l'Artura sera la supercar de base de McLaren, la GTS restera la voiture la moins chère de la marque. Il s'agit d'une voiture de grand tourisme dotée d'un V8 biturbo, mais qui ne développe "que" 626 ch. Si vous souhaitez vivre l'expérience d'une supercar McLaren à part entière, il vous faudra commencer par l'Artura.