La McLaren P1 est une machine remarquable, et maintenant, c'est un kit Lego exceptionnel. L'hypercar hybride emblématique a été officiellement immortalisée sous la forme d'un modèle Lego Technic à l'échelle 1:8, et il est fantastique. Cependant, un tel niveau de détail n'est pas donné dans le monde Lego. Le kit coûte 449,99€.

Pour ce prix, vous obtenez 3 893 pièces qui s'emboîtent dans un ordre précis. Si vous ne manquez pas une étape, vous aurez des portes en dièdre qui s'ouvrent pour révéler un intérieur d'une minutie impressionnante. Plus loin, un moteur V8 de 3,8 litres avec une boîte de vitesses à sept rapports est dissimulée dans l'habitacle, comme sur la vraie voiture. La voiture repose sur des suspensions fonctionnelles et l'aileron arrière se soulève ou s'abaisse à votre guise.

Bien sûr, elle ressemble aussi à la P1. Le toit présente une pointe acérée, comme la vraie voiture, et les prises d'air latérales suivent des lignes correctes jusqu'à l'arrière. Les concepteurs de Lego ont travaillé avec McLaren pour mettre au point tous les détails, y compris la bonne nuance de jaune pour les briques. Mais il n'a pas été facile d'intégrer toutes les caractéristiques et tous les éléments fonctionnels de la P1 dans une création Lego à petite échelle.

"Nous voulions capturer ces détails de la meilleure façon possible avec notre modèle Lego Technic et nous ne voulions faire aucun compromis", a déclaré Kasper Rene Hansen, concepteur au sein du groupe Lego. "C'est pourquoi nous avons travaillé sur plusieurs variantes de la voiture afin de tester différents designs. Nous avons également été confrontés à un défi de taille avec les emblématiques portes papillon, qui nécessitaient un nouveau mécanisme pour rester ouvertes. Recréer la McLaren P1 a été une expérience formidable et j'espère que tous les passionnés de supercars sont prêts à explorer les détails et les subtilités de la vraie McLaren P1 sous forme de Lego Technic".