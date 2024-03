Le groupe LEGO s'est associé à des marques de voitures et de courses emblématiques telles que BMW, McLaren Racing & Senna Brand et Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team pour ajouter de nouveaux véhicules de course à son portefeuille de produits destinés aux passionnés de sport automobile.

Avec ces nouveaux modèles, LEGO vise à réimaginer certains des véhicules les plus emblématiques de l'industrie avec des briques LEGO, à partager la passion des fans pour la course et à créer une expérience de jeu passionnante dont les familles peuvent profiter ensemble.

LEGO Speed Champions est une collaboration entre McLaren Racing et BMW, avec deux véhicules de l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG PETRONAS et deux véhicules de course dans le thème LEGO City, ainsi qu'un véhicule LEGO Icons conçu en partenariat avec McLaren et la marque Senna, ont ouvert les portes à de toutes nouvelles expériences pour les fans de LEGO.

LEGO ICONS a réimaginé l'une des voitures de F1 les plus populaires de tous les temps, la McLaren MP4/4 de 1988, avec ses briques. Réalisé en partenariat avec McLaren Racing et la marque Senna, LEGO ICONS McLaren MP4/4 & Ayrton Senna présente des détails précis et des fonctions réalistes. Cet ensemble impressionnant comprend des éléments tels qu'un volant qui fonctionne, une suspension, un aileron arrière réglable, des pneus lisses, des rétroviseurs, un levier de vitesse et un moteur V6 turbocompressé détaillé, ainsi qu'un support pour le véhicule et la mini-figurine d'Ayrton Senna.

La nouvelle gamme LEGO comprend même deux versions différentes de la même voiture pour différents âges suggérés. Les familles peuvent désormais profiter d'une expérience de construction exceptionnelle avec LEGO Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance pour les adultes âgés de 18 ans et plus, et la version à retirer de cet ensemble pour les enfants âgés de 7 ans et plus. Le modèle à l'échelle 1:8 pour les adultes comprend des détails de couleurs et de motifs originaux, un moteur V6 fonctionnel avec des ventilateurs de piston mobiles que l'on peut explorer de près en retirant le capot du moteur, un aileron qui s'ouvre, une suspension indépendante, une direction fonctionnelle et des pneus lisses. La version à tirer pour les enfants offre à la fois un aspect authentique et une expérience de jeu pleine d'action. Les enfants peuvent ainsi recréer leurs courses préférées.

LEGO Speed Champions 2023 McLaren Formula 1 Racing Car pour les enfants de 9 ans et plus donne aux jeunes fans l'occasion de découvrir les couleurs et les motifs originaux en noir et papaye, ainsi que les détails de conception emblématiques de la voiture de course de la vie réelle en construisant le véhicule. Dans le portefeuille du groupe LEGO depuis 2022, la voiture de course LEGO Technic McLaren Formula 1 Racing Car permet aux familles de partager une expérience de construction amusante.

L'ensemble LEGO Speed Champions BMW M4 GT3 & BMW M Hybrid V8 Race Cars comprend deux modèles différents et deux pilotes en LEGO. Les fans de cette voiture, âgés de 9 ans et plus, peuvent profiter de chaque modèle séparément grâce au "pack double" et les faire courir l'un contre l'autre une fois la construction terminée. Chaque voiture de course est remplie de détails authentiques qui soulignent le style et les hautes performances de l'emblématique constructeur automobile allemand.

LEGO City présente deux nouveaux ensembles sur le thème de la course pour les enfants de 4 ans et plus. La voiture de course verte LEGO City est livrée avec un pilote et un photographe, des pneus sportifs et un aileron arrière élégant. De plus, la voiture de course et le camion de transport LEGO City présentent une voiture de course au design élégant "slammed-wide" avec une suspension basse et des ailes évasées, assurant une maniabilité et une traction optimales. Le camion de transport est livré avec une rampe de chargement et deux conducteurs en bonus.

