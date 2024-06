La gamme Lego Icons s'agrandit le mois prochain avec l'ajout de la Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la supercar emblématique sera plus qu'un jouet moyen, avec quelques 1 506 pièces présentes dans la boîte.

La petite voiture Lamborghini mesure 16,51 cm de large, 33,02 cm de long et 8,89 cm de haut. Le modèle dispose également d'un habitacle détaillé avec une direction fonctionnelle. Le coffre avant s'ouvre et le capot arrière expose le compartiment moteur où réside le fameux V12. La voiture est même dotée de portes ciseaux fonctionnelles, tout comme la vraie.

Lamborghini a fabriqué cette supercar en forme de coin de 1974 à 1990 et c'est en 1985 que le constructeur automobile italien a présenté la 5000 Quattrovalvole, augmentant la cylindrée du moteur à 5,2 litres et lui donnant quatre soupapes par cylindre.

Rendez-vous en juillet

La marque a ressuscité la Countach en 2021 (avec une forte inspiration provenant de la LP400) avec une hypercar hybride V12 qui développait 803 ch. Le constructeur automobile a rapidement vendu les 112 unités qu'il avait prévu de construire.

Pour ce qui est de cette version miniature de la Lamborghini Countach, il faudra attendre jusqu'au 4 juillet pour pouvoir en acheter une. Les exemplaires seront vendus pour 179,99 $, soit environ 167,33 €.

Lego aime la F1

Si vous êtes passionnés de Lego et d’automobiles, vous savez que Lego dispose d’une gamme appelée « Speed Champions ». Celle-ci présente différentes répliques de modèles de voitures de route ou de course. Ces derniers jours, l’entreprise danoise a dévoilé un nouveau produit axé sur la F1 ; L'Aston Martin AMR23 et Vantage Safety Car. La première est une réplique de la F1 de l’écurie britannique. Attention, il ne s’agit pas de la monoplace actuelle, mais de celle de la saison passée. La seconde représente la voiture de sécurité du Championnat du monde de Formule 1. Depuis 2021, Aston Martin partage ce rôle avec Mercedes.

En ce qui concerne les dimensions, la Formule 1 mesure 4 cm de haut, 19 cm de long et 7 cm de large. Les mesures de la Safety Car ne sont pas données, mais celle-ci devrait être plus petite, plus haute et conserver la même largeur. Le tout est composé de 564 pièces pour un prix de 49,99 euros.