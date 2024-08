À moins de connaître parfaitement Lamborghini, on pourrait penser que la Countach rouge présentée ici est un modèle du 25e anniversaire. Le kit de carrosserie sur les bas de caisse et les lignes latérales en sont la preuve, n'est-ce pas ? Mais il ne s'agit pas d'une Countach 25e anniversaire ni d'une Countach modifiée avec des pièces 25e anniversaire.

Il s'agit d'une 1988.5 QV, le dernier souffle de la Countach avant que tous les ajouts spécifiques à l'anniversaire ne voient le jour. Cette récente vidéo YouTube de Mark's House of Cars décrit ces changements et nous apprend quelques petites choses au passage.

Comme l'explique la vidéo, ces bas de caisse nervurés ont été installés en milieu d'année sur la QV 1988. Le propriétaire dit que c'est la raison pour laquelle sa voiture est souvent confondue avec le modèle 25th Anniversary. Mais vous devez remarquer les grandes prises d'air derrière les vitres latérales. Il s'agit des prises d'air standard de la QV, contrairement aux longues prises d'air nervurées de couleur carrosserie boulonnées sur la Countach Anniversary. Les roues sont également différentes.

Vous avez remarqué toutes les garnitures noires sur cette Countach ? C'est un bon moyen d'identifier une 1988.5 QV de la 25e Anniversaire. Lamborghini - et plus précisément le fondateur de Pagani, Horacio Pagani - a opté pour un look monotone pour la Countach à l'époque où il était en charge du design de la supercar. Les bouches d'aération mentionnées plus haut, les emblématiques conduits NACA des portières et les rétroviseurs ont tous été colorés dans la couleur de la carrosserie. Les nouveaux pare-chocs de la version américaine sont spécifiques à l'anniversaire, le pare-chocs arrière préfigurant le design utilisé sur la Diablo.

Ensuite, il y a l'intérieur. La Countach Anniversaire a reçu des vitres et des sièges électriques, ainsi qu'un design légèrement différent pour le tableau de bord et la console centrale. Bien que d'apparence similaire, la vidéo affirme que les modèles QV antérieurs sont un peu plus confortables. Apparemment, les sièges électriques sont un peu plus hauts, ce qui n'est pas une bonne chose dans un véhicule aussi exigu qu'une Countach.

Les acheteurs de l'époque ne semblaient pas gênés par tout cela. 657 modèles du 25e anniversaire ont été construits pour couronner les 16 années de production de la supercar. Ce fut l'époque la plus fructueuse de l'histoire de la Countach.