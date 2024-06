Parmi les passionnés d’automobile, certains films résonnent comme une évidence. "Bullitt" ou "Le Mans" avec Steve McQueen viennent immédiatement à l'esprit, tout comme les premiers opus de la série "Fast & Furious". Mais dans cette liste, il ne faut pas oublier le classique "Cannonball Run". L'un des personnages principaux, l’emblématique Lamborghini Countach LP 400 S, fête aujourd'hui son 45e anniversaire aux côtés des deux actrices qui ont conduit la voiture à la victoire dans le film.

La fameuse Lmborghini Countach LP 400 S

La légendaire LP 400 S

La Countach LP400 S a été produite en novembre 1979 et cet exemplaire très modifié a joué un rôle central dans le film et a contribué de manière significative à son succès. Les actrices Adrienne Barbeau et Tara Buckman, qui formaient la seule équipe entièrement féminine du film et conduisaient la Lamborghini, se sont retrouvées pour la première fois depuis sa sortie.

La supercar italienne en compagnie de Tara Buckman et Adrienne Barbeau

La supercar noire avec intérieur couleur moutarde a été initialement livrée à SEA Automobili Roma et a trouvé son chemin vers les États-Unis, où elle a atterri en Floride. Le propriétaire était un ami du réalisateur et c'est ainsi que la Lambo fit sa grande entrée. Pour son apparition dans le film, la voiture a été dotée de diverses modifications qui lui ont donné un look incomparable. Un aileron et deux phares antibrouillard sur le nez, un becquet, trois antennes et douze tuyaux d'échappement à l'arrière ainsi que deux faux instruments supplémentaires devant le siège passager sont montés à bord. Ces changements ont été conservés même après le tournage.

Cultissime ?

"The Cannonball Run" s'inspire de la Cannonball Race, au cours de laquelle les véhicules immatriculés traversaient les États-Unis, de New York à Los Angeles, dans les plus brefs délais. Avec des acteurs comme Roger Moore, Dean Martin, Sammy Davis Jr. et Jackie Chan ainsi que des actrices comme Farrah Fawcett, Adrienne Barbeau et Tara Buckman, le casting était de premier ordre.

La poursuite de trois minutes, au début du film, dans laquelle la bande sonore est complétée par le bruit du moteur à carburateur douze cylindres de la Countach, est l'une des scènes les plus mémorables du long métrage. La scène dans laquelle la Countach s'arrête, la passagère en descend et inscrit un X sur le panneau de signalisation fait également partie des scènes cultes. Ces séquences sont si légendaires parmi les passionnés d’automobile qu’elles font désormais partie de la culture américaine et ont fait de la Countach l’une des rares voitures à être enregistrée à la Bibliothèque du Congrès.