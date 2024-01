Par hasard, il existe de nombreux films qui mettent en scène notre passion préférée : les voitures. Que cela se résume à une ancienne lutte pour un championnat du monde (Rush) ou à des courses de rues (Fast and Furious), les sujets sont très variés mais ce qui est sûr, c'est que ce genre de long-métrage ne date pas d'hier. Après avoir fait la présentation de classiques plutôt modernes, nous allons passer en revue des films plus anciens que vous ne pouvez pas laisser sur le bas-côté. Et le premier d'entre eux approche de ses 60 ans d'existence…

Grand Prix (1966)

Bien que la sécurité ait énormément progressé ses 30 dernières années, la Formule 1 reste un sport dangereux mais dans les années 60, piloter dans ces voitures de course relevait presque du suicide ! Et c'est ce que nous regardons, avec brio, le film "Grand Prix" sorti en 1966 et réalisé par John Frankenheimer.

Le synopsis repose sur la lutte pour le titre entre l'américain Pete Aron qui veut faire oublier sa réputation de pilote dangereux et de second rang, le français Jean-Pierre Sarti, un double champion du monde en fin de carrière et joué par Yves Montand, le Britannique Scott Stoddard, qui se remet tant bien que mal d'un terrible accident sans compter son mariage compliqué et enfin l'arrogant Nino Barlini, un ancien champion de moto italien et collaborateur de Jean-Pierre Sarti chez Ferrari. On retrouve également de véritables coureurs de l'époque dont les regrettés Jim Clark et Jochen Rindt qui interprètent leur propre rôle !

Sans tout dévoiler, ce film (qui fut le premier de Frankenheimer en couleur) propose des scènes de courses assez hallucinantes avec de nombreux changements de plans et des caméras embarquées, des choses normales aujourd'hui mais révolutionnaires pour l'époque. Pour l'anecdote, Steve McQueen (nous reviendrons sur lui) était pressenti pour jouer le rôle de Pete Aron mais celui-ci sera finalement attribué à James Garner.

Si vous n'avez toujours pas vu ce film, on ne peut que vous le conseiller. Il s'agit d'un véritable classique et lorsque l'on voit ces images, on peine à croire que "Grand Prix" à réellement 58 ans !

Bullitt (1968)

Steeve McQueen n'a donc pas joué dans "Grand Prix" ? Peu importe car il s'est mis en avant dans d'autres œuvres à commencer par celle-ci. Réalisé par Peter Yates et sorti en 1968, Bullitt raconte l'histoire de Frank Bullitt, un lieutenant de police de San Francisco, qui est chargé de veiller sur Johnny Ross, un gangster. Cette mission lui est confiée par le politicien Walter Chalmers car le témoignage de Ross est très important dans le procès où est impliqué Chalmers. Malgré les précautions prises par Bullitt et ses hommes, le gangster est grièvement blessé et décède sur son lit d'hôpital. Le lieutenant va alors mener l'enquête pour retrouver ses assassins.

Le film, inspiré du roman "Un silence de mort" de Robert L.Fish, a reçu un très bon accueil critique et est aussi connu pour la scène de la course-poursuite à travers les rues de San Francisco, qui est devenue un classique du cinéma. Bien qu’elle ait un peu vieilli (il faut être honnête), la réalisation était absolument fantastique pour l’époque et reste sacrément appréciable de nos jours. Et que dire du V8 hurlant de la Ford Mustang…

Le Mans (1971)

Voici venu le film le plus populaire de l’histoire sur le sport automobile. Sorti en 1971, "Le Mans" est parfois considéré comme le point culminant de la carrière de Steve McQueen et si les nouvelles générations le connaissent, c’est grâce à lui. L’histoire raconte comme Michael Delaney, un coureur automobile, signe son grand retour sur le circuit des 24 Heures du Mans, un an après son grave accident qui aura causé la mort de Pierre Belgetti, un autre pilote. Delaney disputera la course au volant d'une Porsche 917 et devra faire face à l’allemand Erich Stahler sur sa Ferrari 512 S.

Bien que l’histoire soit une pure fiction, les images ont été en grande partie tournées lors de l’édition 1970 des 24 heures du Mans, grâce à trois caméras embarquées, disposées sur l’une des voitures disputant la course. Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, le film est un échec à sa sortie, en particulier aux États-Unis où l’on critique le fait que le film s’apparente plutôt à un reportage et que l’histoire passe finalement au second plan. Et pourtant, c’est cette particularité qui va en faire un classique, petit à petit.

Pour l’anecdote, savez-vous que François Fillon, qui n’avait que 17 ans à l’époque, avait été figurant dans le film ? Plus important encore, Steve McQueen aurait pris la piste, une nuit, pour disputer un relais sur le circuit du Mans afin de réaliser son plus grand rêve. Mais bien que des témoignages existent, cette rumeur n’a jamais été officiellement confirmée.

Christine (1983)

Voici la seule voiture au monde (avec la Reliant Robin) que vous devez absolument éviter ! Sorti en 1983 et adapté du roman du même nom de Stephen King, "Christine" raconte l’histoire de Arnie Cunningham, un adolescent timide et victimisé, qui tombe raide dingue d’une Plymouth Fury au passé étrange. Lorsque Arnie finit par l’acquérir contre l’avis de tous, le jeune homme va radicalement changer. Il devient arrogant, son style vestimentaire change et il n’hésite plus à inviter la plus jolie fille du lycée appelée Leigh.

Grosse erreur : Christine, qui n’est autre que sa voiture, donne peu à peu l’impression d’être vivante et semble dotée de pouvoirs surnaturels. Cette dernière réagit très mal à la présence de Leigh et lorsque la voiture est attaquée par le gang du lycée, c’est un véritable carnage qui va débuter. Vous l’aurez compris, "Christine" a peu de choses à voir avec les longs-métrages cités précédemment mais si vous êtes amateurs de films à suspense, il n’y a pas à hésiter.

Taxi (1998)

Comment pouvait-on ne pas finir cette série de films avec cette petite épite française ? Sorti en 1998 et réalisé par Gérard Pirès (avec Luc Besson à la production), Taxi nous embarque dans le quotidien de Daniel Morales (joué par Samy Naceri) qui débute en tant que chauffeur de taxi à bord de sa Peugeot 406 blanche, pas comme les autres. Un beau jour, il a comme client un policier qui ne lui révèle son identité qu'en fin de course et l'arrête pour excès de vitesse. Mais cette situation ne sera pas si mauvaise puisque ce dernier va lui proposer de collaborer avec lui pour coincer un gang de malfaiteurs qui règne à Marseille.

Avec plus de 6,5 millions d'entrées au box-office français, Taxi va rapidement devenir un classique du genre et la Peugeot 406 modifiée reste encore une auto populaire. De nombreux pilotes ont contribué aux cascades du film comme Jean-Louis Schlesser, Jean Ragnotti, Henri Pescarolo ou encore Jean-Pierre Jabouille. Fort sympathique, le premier film sera suivi par quatre suites, malheureusement de moins en moins convaincantes…