Que vous soyez fans de voitures ou pas forcément, il y a des films sur l’automobile que vous ne pouvez pas ignorer. Que le thème soit centré sur les courses, les cascades ou encore la mafia, il y en a pour tous les goûts avec évidemment de bons et de moins bons longs métrages. Nous vous avons cependant préparé une petite sélection de films qui ne décevront pas, de quoi finir l’année 2023 en beauté ou entamer 2024 en trombe !

Jour de Tonnerre (1990)

Voilà le genre de film qui est de plus en plus apprécié avec le temps qui passe. Sorti en 1990, "Jour de Tonnerre" raconte l’histoire de Cole Trickle (incarné par Tom Cruise) qui va être repéré par le propriétaire d'une petite écurie de NASCAR pour aller chercher le mythique Daytona 500. À sa sortie, le film de Tony Scott reçoit pourtant un accueil critique mitigé notamment car il semble être une sorte de Top Gun retravaillé avec le même réalisateur et le même acteur principal de nouveau dans la combinaison d’un pilote…

Il n’empêche, Jour de Tonnerre mérite d’être vu, ne serait-ce qu’une fois dans sa vie. L’action est franchement sympa et la musique de Hans Zimmer (Gladiateur, Pirates des Caraïbes etc) fait de nouveau sensation. On y aborde la thématique (cruciale) de la confiance chez les pilotes et la NASCAR est un sport auto qui mérite plus d’attention, surtout en Europe.

La saga Fast and Furious (2001-2023)

Comment parler de films de voitures sans évoquer cette saga légendaire ? Alors oui, à l’instar de nombreux films du genre, Fast and Furious s’est lancé dans une surenchère de cascades, de combats improbables et d’explosion en tout genre tandis que le nombre d’opus (il y en a 11 à l’heure actuelle) n’en fini plus, si bien que le sujet de base s’est perdu petit à petit.

Il n’empêche, la saga aura fait rêvé des millions de personnes à travers le monde et a contribué à faire naitre des passions pour l’automobile. Les acteurs principaux sont tous charismatiques (Paul Walker tu nous manques), beaucoup de scènes de courses sont mémorables, certaines musiques sont légendaires et on suit avec plaisir l’histoire des personnages principaux, du moins au début.

Sérieusement, qui n’a pas rêvé de se retrouver au volant de la Dodge Charger de Toretto ou de la Toyota Supra de Brian O'Conner et d’affronter sur meilleur ami sur une course de 500 mètres ? En tout cas difficile de choisir le meilleur des films : est-ce le 1er pour la nostalgie ? L’opus Tokyo Drift, qui nous embarque dans un univers complètement différent, ou encore le 5e au Brésil ? On vous laisse choisir.

Cars (2006)

Qui vous a dit qu’un excellent film de voitures ne pouvait pas être un film d’animation ? En 2006, l’association des studios Disney/Pixar a sorti un chef-d'œuvre intemporel qui a déjà marqué des générations entières d’enfants mais aussi de parents, en si peu de temps. L’histoire se penche sur le rookie de la NASCAR, Flash Mcqueen, qui rêve d’empocher la prestigieuse Piston Cup. Mais le champion en puissance, assez arrogant, va apprendre que la vie ne se résume pas à la victoire en course ni à la gloire qui s’en suit. Abandonné par accident, au beau milieu d’une autoroute, Mcqueen va finir par se perdre dans le village de Radiator Springs et fera la connaissance de ses habitants dont le légendaire Hudson Hornet…

Suite au succès du film, plusieurs opus verront le jour et on ne compte plus les produits dérivés autour de la licence. Il se dit qu’un quatrième film serait en préparation mais les informations à son sujet sont encore maigres.

Drive (2011)

Quand on vous dit qu’il y en a pour tous les goûts, voici venu le thriller "Drive". Sorti en 2011, ce film de Nicolas Winding Refn raconte l’histoire d’un jeune mécanicien (interprété par Ryan Gosling) qui réalise des cascades pour des acteurs hollywoodiens, à l’occasion. Cependant, un soir, le chauffeur va servir à des membres du crime organisé. Le héros se verra ensuite proposer de participer à des courses de stock-car avec un peu d’aide de la mafia et les problèmes suivront…

Moins connu que les films cités précédemment, Drive mérite tout autant l’attention de la part de ceux qui ne l’auraient pas encore vu. La mise en scène (récompensée par la suite) est superbe tandis que le rythme du film ne laisse aucun répit au spectateur. Bien plus qu’une copie de Fast and Furious, Drive est un film qui mérite de devenir un petit classique dans les années à venir. Et si vous aimez la Ford Mustang, vous n’avez plus d’excuses pour ne pas le voir…

Rush (2013)

On a beau parler de voitures et même de course automobile mais où est la Formule 1 dans tout ça ? En 2013, Ron Howard nous dévoile un film qui mérite largement son statut d’œuvre mythique. Rush nous ramène dans les années 70, à une époque où la F1 est plus dangereuse que jamais. On y suivra la célèbre rivalité (qui est en réalité bien plus profonde que cela) entre deux pilotes aux caractères complètement opposés : le fêtard James Hunt et le savant Niki Lauda.

Que ce soit l’histoire (réelle pour le coup), le choix d’acteur (Daniel Brühl et Chris Hemsworth seront à jamais associés à Lauda et Hunt), les scènes de courses ou encore la musique, il est très difficile d’être complètement neutre pour qualifier ce film qui compte nombre de dialogues et de séquences fortes (mention spéciale è l’accident de Lauda au Nürburgring). S’il y en a bien un à voir, c’est celui-là.

Le Mans 66 (2019)

Dans l’histoire de l’automobile, il n’y a pas que la Formule 1 qui ait proposé des duels de légendes qui perdurent à travers les âges. Le combat de Ford contre Ferrari lors des 24 heures du Mans 1966 en est l’exemple parfait. C’est justement cette bataille épique que nous raconte "Le Mans 66" : Carroll Shelby (joué par Matt Damon) va tenter de mettre un terme à la domination de Ferrari aux 24 Heures en concevant la fantastique Ford GT 40, en collaboration avec le célèbre constructeur américain, avec à son volant, le pilote Ken Miles (interprété par Christian Bale).

Malgré quelques libertés dans le scénario, le film donne beaucoup de respect à la trame principale à nous offre, à l’image de Rush, un excellent film de course à la fin émouvante. Alors si vous n’avez pas grand-chose de prévu d’ici le 31 décembre, vous voilà bien occupé d’ici le réveillon !