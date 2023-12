Après 50 ans d'absence, Ferrari a fait son retour dans la catégorie reine des 24 Heures du Mans. Les deux Hypercars 499P ont alors occupé la première ligne au départ et la voiture de James Calado, Antonio Giovinazzi et Alessandro Pier Guidi a même remporté la célèbre course après une formidable bataille avec Toyota.

Le prix, qui récompense les moments les plus marquants du sport automobile international, a été décerné le 3 décembre dernier, lors des Autosport Awards à Grosvenor House sur Park Lane. Le succès de Ferrari au Mans s'est imposé face à la première victoire de Josef Newgarden aux 500 miles d'Indianapolis, à Max Verstappen qui a établi un nouveau record de victoires consécutives en Formule 1 lors du GP d'Italie et à la victoire surprise de Shane van Gisbergen lors de ses débuts en NASCAR Cup à Chicago.

Zak Brown, chef de McLaren, a remis le prix à Antonello Coletta, patron de l'hypercar Ferrari, et à James Calado, pilote vainqueur des 24 heures du Mans.

Coletta a déclaré : "Nous avons remporté l'édition la plus importante des 24 heures du Mans, en menant pendant plus ou moins 23 heures de course, puis nous avons eu un problème technique, et tout le monde a eu une crise cardiaque, mais nous avons réussi à gagner la course. Remporter Le Mans a toujours été le rêve de notre fondateur Enzo Ferrari".

Parmi les précédents lauréats, citons la première victoire en GP de George Russell lors du GP du Brésil 2022 et Jean-Eric Vergne, qui fut le premier pilote à remporter plusieurs couronnes en Formule E.

Autres récompenses décernées par des jurys d'experts : Le prix Aston Martin Autosport BRDC du jeune pilote de l'année, le prix Autosport Williams de l'ingénieur du futur, la médaille d'or Autosport incorporant le prix Gregor Grant pour l'héritage de toute une vie, le trophée John Bolster pour l'accomplissement technique, le prix du précurseur et de l'innovation et le prix du promoteur de l'année. Un nouveau prix sera décerné en 2023 : le partenariat de marque de l'année.

Les autres catégories, qui sont déterminées par le vote des fans, comprennent le pilote de course international de l'année présenté par Pirelli, le pilote de compétition britannique de l'année, le pilote de rallye de l'année, la recrue de l'année, la voiture de compétition internationale de l'année et le pilote national de l'année.

