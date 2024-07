Rod Stewart était une rock star assez flamboyante à l'époque, et son penchant pour les Lamborghini est presque aussi connu que sa musique. Cette Countach, actuellement en vente sur Bring a Trailer, est répertoriée comme celle qu'il a achetée lors d'une tournée en Australie en 1977. Et cette LP400 a une histoire intéressante...

Une Countach originale ?

La voiture semble parfaitement propre et d'origine sur les photos, mais ce ne fut pas toujours le cas. Selon la description de la vente aux enchères, Stewart a expédié la Lamborghini à Los Angeles et l'a fait modifier en profondeur par Albert Madikian Engineering. Des spoilers arrière et avant ont été ajoutés ainsi qu'un kit carrosserie élargi, ce qui a donné un look plus moderne à la LP400 S. Le toit a été coupé pour lui donner un panneau supérieur amovible de style targa, car une Countach à deux ailes n'attire pas assez l'attention. Le V12 de 3,9 litres, cependant, est resté intact.

Bring A Trailer Bring A Trailer Bring A Trailer

Selon l'annonce, Stewart a vendu la voiture en 2002 et le deuxième propriétaire l'a convertie en conduite à gauche avant de la vendre en 2013, date à laquelle elle a été remise à neuf dans son état d'origine. La seule chose qui n'est pas d'origine est donc ce volant qui se trouve toujours sur le côté gauche de la voiture (ce qui est tout à fait normal pour la majorité d'entre nous).

Quel prix pour la Supercar ?

La liste des enchères mentionne également des travaux mécaniques et électriques effectués dans les années 2000. L'intérieur a été rénové en 2022 et certains éléments d'entretien ont été effectués en juin 2024. Un bon de travail indique des changements de liquide, de nouvelles bougies d'allumage, des grilles de récupération de carburant, un silencieux et d'autres éléments qui ont coûté près de 27 500 €. L'entretien d'une Lamborghini est tout sauf bon marché.

La vente aux enchères se terminera ce jeudi 11 juillet et les enchères sont actuellement fixées à 500 000 $, soit 462 210 €. L'ancien propriétaire de Stewart parviendra-t-il à dépasser le million de dollars ?