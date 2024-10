Cela fait plus de dix ans que McLaren a lancé la P1, le successeur de la F1. L'hypercar a donné naissance à plusieurs variantes au cours de sa courte période de production, dont l'ultra rare P1 LM, une version routière de la P1 GTR dotée d'une aérodynamique améliorée et d'un moteur plus gros et plus puissant. Vous ne pourrez peut-être pas acheter la voiture entière aujourd'hui, puisque seulement six exemplaires ont été construits, mais vous pouvez acheter le moteur sur eBay.

Pour la coquette somme de 230 000 dollars (212 221 euros) ou la meilleure offre, vous pouvez acquérir un moteur biturbo de 4,0 litres provenant d'une P1 LM. Il est plus gros que le moteur 3,8 litres de la P1 de base et plus puissant, puisqu'il développe une puissance combinée de 1 000 chevaux et un couple de 1 050 Nm, avec l'aide d'un moteur électrique.

McLaren Chicago vend le moteur remis à neuf, avec de nouvelles chemises, de nouveaux pistons, un nouveau vilebrequin à longue course et des bobines d'allumage mises à jour. Le concessionnaire a également révisé les turbocompresseurs.

La P1 LM a été conçue par Lanzante Motorsport, qui a utilisé l'aérodynamique de la GTR en apportant quelques modifications à l'aileron arrière, au splitter avant et aux plans de plongée. Elle était également plus légère que la GTR, ce qui était une bonne chose, mais sa production très limitée en fait une pièce rare. Posséder le moteur est un excellent point de départ pour en assembler un soi-même.