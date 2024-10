Présentée en 1992, la McLaren F1 a posé les bases de toutes les hypercars. Puis, en 2012, la marque anglaise a révolutionné le secteur (aux côtés de Ferrari et Porsche) avec sa première hypercar hybride, la P1. Aujourd'hui, plus de 30 ans après la F1 originale, arrive la McLaren W1, tout simplement la voiture de route la plus puissante jamais construite à Woking.

Hybride à l'extrême

La McLaren W1 est propulsée par un nouveau V8 biturbo de 4 litres, construit de toutes pièces en Angleterre, associé à un moteur électrique. Le tout produit 1 241 ch et 1 353 Nm de couple. Ainsi la nouvelle hypercar anglaise peut passer de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes et atteindre une vitesse maximale de 350 km/h, exactement comme la P1. Mais ces chiffres, aussi impressionnants soient-ils, ne racontent qu’une partie de l’histoire.

Le nouveau moteur, baptisé "MPH-8", a une puissance de 904 chevaux, soit 226 ch par litre, le ratio le plus élevé jamais enregistré par McLaren. Et bien qu'il s'agisse d'un turbo, il n'est pas gêné pour monter très haut dans les tours (jusqu'à 9 200 tr/min), les deux turbocompresseurs à double volute entrant en fonction à seulement 2 500 tr/min.

Le nouveau V8 est soutenu par un "E-Module", composé d'un moteur électrique à flux radial, d'une unité de commande et d'une batterie de 1,4 kWh. Ce système ajoute 337 ch supplémentaires et permet à la McLaren W1 de parcourir environ 2,5 km en mode électrique. Bon... vous comprendrez qu'il ne s'agit pas de l'information la plus importante concernant cette voiture. D'ailleurs, la nouvelle hypercar anglaise n'est pas un plug-in, contrairement à ses rivales Ferrari SF90 et Lamborghini Revuelto.

Cela permet de gagner du poids : le module électrique n'ajoute que 19 kg, alors que la W1 pèse au total 1 398 kg, ce qui est pratiquement autant qu’une Volkswagen Golf. La puissance et le couple sont envoyés exclusivement aux roues arrière grâce à un différentiel électronique, le tout combiné à une transmission automatique à huit rapports.

"Une lame"

Le design de la McLaren W1 est centré sur le nouveau châssis monocoque "Aerocell" développé par le constructeur, qui combine un siège fixe, tandis que les pédales et le volant peuvent être réglés. Pour accéder à l'habitacle, des portes spectaculaires appelées "Anhedral Doors" s'ouvrent.

Pour créer la W1, les ingénieurs de McLaren ont passé plus de 350 heures en soufflerie à tester plus de 5 000 points individuels pour s'assurer qu'elle était la supercar la plus aérodynamique de son histoire.

À cette fin, à l'arrière se trouve un aileron arrière "Active Long Tail" inspiré de la F1 GTR de 1997, pour améliorer la traînée aérodynamique et augmenter l'appui. McLaren affirme que cette voiture peut "changer de forme". Un inverseur de flux d'air sur le toit (une première dans une McLaren homologuée pour la route) envoie de l'air frais vers le compartiment moteur, tandis que les ailes avant et arrière actives contribuent à générer respectivement 350 kg et 650 kg d'appui en mode "Race" (donc course). L' appui total atteint 1 000 kg.

La hauteur de caisse est réduite de 3,8 cm à l'avant et de 2 cm à l'arrière en mode Race, tandis que le long spoiler arrière s'étend jusqu'à près de 30 cm lorsqu'il est activé, agissant également comme un frein aérodynamique en cas de freinage brusque.

Sous la carrosserie sinueuse se trouve le nouveau "Race Active Chassis Control III" de McLaren, configurable en trois modes différents : Confort, Sport et Race. Des étriers forgés à six pistons à l’avant et à quatre pistons à l’arrière avec disques en carbone-céramique aident à tenir l’hypercar anglaise à distance. De repasser de 100 à 0 km/h, il suffit de 28 mètres.

Les pneus Pirelli P Zero Trofeo RS, qui relient la W1 à la route, mesurent 265/35 à l'avant et 335/30 à l'arrière. McLaren propose également des pneus P Zero R pour un usage routier plus régulier et Pirelli P Zero Winter 2.

Cette voiture de piste, mais immatriculée pour la route, ne renonce pas à l'aspect technologique (sous toutes ses formes) : à l'intérieur, on retrouve un écran tactile de 8" avec compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que des prises USB de type A et C.

Enfin, quand est-il du prix de la McLaren W1 ? Il démarre à environ 1,9 million d'euros pour chacun des 399 exemplaires dont la production est prévue et ils ont tous été réservés.