Apple a présenté en avant-première son système CarPlay de nouvelle génération. L'entreprise s'est longuement exprimée sur ce système populaire lors de sa conférence mondiale annuelle des développeurs et, pour résumer toutes les discussions techniques en un seul mot, il s'agit de personnalisation.

Nous le savions déjà, mais nous comprenons désormais mieux ce que cela signifie exactement. La plupart des nouveaux véhicules offrant au moins deux écrans, CarPlay peut les utiliser tous pour s'intégrer d'une manière qui s'apparente à un système natif pour le constructeur automobile. En effet, Apple invite les constructeurs automobiles à co-développer l'interface pour une expérience propre à la marque et spécifique au véhicule. Le nouveau système CarPlay est conçu pour être flexible, en incorporant divers espaces pour le « contenu dynamique » qui peuvent être remplis selon les besoins du constructeur.

Cette flexibilité laisse également de la place à la personnalisation par le conducteur. Ben Crick, concepteur de l'interface humaine d'Apple CarPlay, s'exprime longuement à ce sujet dans la vidéo ci-dessus, expliquant en détail comment tout, du design des jauges à la présentation des informations, peut être configuré pour répondre aux goûts de chacun. La plateforme est évolutive et s'adapte à la plupart des tailles et des dispositions d'écran. Vous voulez des indicateurs auxiliaires sur l'écran central ? Des cartes de navigation sur l'écran du passager ? Apple CarPlay peut y répondre, à condition que votre voiture le prenne en charge.

Nous apprenons également que l'intégration de CarPlay ira bien au-delà des jauges et du divertissement. La nouvelle plateforme peut gérer les systèmes du véhicule tels que les réglages de climatisation, les modes de conduite, les réglages d'aide à la conduite, les commandes de caméra, et bien plus encore. Mais ce n'est pas le cas dès la sortie de la voiture. Comme indiqué précédemment, ces fonctions plus approfondies dépendent du co-développement par les constructeurs automobiles de leurs systèmes pour qu'ils fonctionnent avec CarPlay. Et nous savons que certains constructeurs automobiles ne sont pas intéressés par ce genre de choses, qu'il s'agisse de CarPlay ou d'Android Auto.

Porsche et Aston Martin, eux, le sont. Les deux marques ont déjà annoncé des collaborations pour la prochaine génération de CarPlay sur de futurs véhicules. Au-delà, nous attendons toujours des informations de la part des autres. Il n'y a pas de calendrier précis pour le lancement de tout cela, mais vous serrez informez dès que nous le saurons.