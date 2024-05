Les Ferrari sont connues pour leurs performances, leur beauté et leur rareté, mais cette 430 Scuderia Spider 16M est intéressante pour une autre raison. Lancé en 2008 pour célébrer les 16 titres de champion du monde de Formule 1, ce cabriolet était équipé d'un iPod Touch dès sa sortie d'usine. Bien que l'entreprise cherche à réduire les distractions en plaçant presque toutes les commandes devant le conducteur, ce modèle à série limitée fait les choses différemment.

Piston Heads a repéré la 430 Scuderia Spider 16M en vente chez H.R. Owen au Royaume-Uni. Ferrari en a produit seulement 499 exemplaires, mais tous n'étaient pas équipés de l'iPod Touch. La voiture était également proposée avec une radio Becker Cascade traditionnelle avec iPod et connectivité Bluetooth. En creusant un peu, nous avons découvert que l'iPod Touch de 16 Go était proposé dans une pochette en Alcantara. Le magasin néerlandais Baroli Automobilia en proposait un à la vente, mais sans la voiture.

iPod Touch de la Ferrari 430 Scuderia Spider 16M

À une époque où l'Apple CarPlay n'existait pas encore, l'iPod Touch amovible était placé dans une station d'accueil sur la console centrale. Ferrari s'est généralement opposée aux écrans tactiles, car elle estime que l'affichage central diminue le plaisir de conduire. Les modèles modernes regroupent tout dans le combiné d'instruments, bien que les choses soient en train de changer puisque la Roma et la 12Cilindri disposent d'un écran central.

Fait amusant : Ferrari a été le premier constructeur automobile à intégrer totalement l'Apple CarPlay en 2014, lors de la sortie de la FF. Quant à l'iPod Touch, Apple a mis fin à la gamme de produits en 2022, rendue obsolète par l'iPhone. Puisque vous avez déjà un iPhone dans votre poche, quel est l'intérêt de transporter un autre appareil qui fait la même chose ?

Ferrari 430 Scuderia Spider 16M avec radio Becker Cascade

Lorsque la 430 Scuderia Spider 16M est sortie, Apple proposait une version 32 Go de l'iPod Touch, mais Ferrari a choisi d'utiliser le modèle 16 Go. Étant donné le prix élevé de la voiture (290 250 euros), on aurait pu penser que les gens de Maranello auraient opté pour le modèle de plus grande capacité. Pour sa défense, Ferrari a peut-être voulu conserver le thème du "16".