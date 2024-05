La nouvelle création de Maranello fait honneur à l'histoire du cheval cabré. La Ferrari 12Cilindri rend ainsi hommage au moteur le plus aimé d'Enzo Ferrari, avec la forme d'une berlinette élégante et pétillante qui combine parfaitement les univers de la granturismo de luxe et de la performance extrême.

Un "acte d'amour" comme l'a dit Flavio Manzoni, le "père" de cette héritière de la 812 Superfast. Essayons maintenant de découvrir son intérieur en détail.

Ferrari 12Cilindri, le tableau de bord

L'agencement du tableau de bord s'inspire de celui de la Roma et passe à la vitesse supérieure en termes de technologie et de raffinement. La structure est essentiellement symétrique, avec deux modules distincts pour le conducteur et le passager.

Ferrari 12Cilindri, le tableau de bord

Dans le premier, le conducteur dispose de l'écran de 15,6 pouces du tableau de bord, tandis que dans le second, le passager dispose de l'écran d'information de conduite de 8,8 pouces (ainsi que du réglage des sièges, du contrôle de la climatisation et de la lecture multimédia).

Contrairement à la Purosangue, au centre se trouve l'écran d'infodivertissement de 10,25 pouces à partir duquel tout ce qui concerne la connectivité et la navigation peut être visualisé.

Ferrari 12Cilindri, connectivité

L'écran de 10,25 pouces permet de gérer les différents paramètres de confort et de multimédia. Par exemple, vous pouvez régler la climatisation et la connectivité fournie par Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

En ce qui concerne la technologie embarquée de la Ferrari, vous pouvez demander en option le système haut de gamme, réalisé en coopération avec Burmester et composé de 15 haut-parleurs d'une puissance totale de 1 600 W.

Ferrari 12Cilindri (2024) Instrumentation numérique 15,6" Affichage tête haute n.d. Moniteur central 10,25" Fonction miroir Android Auto (Sans fil)

Apple CarPlay (Sans fil) OTA Oui Assistant vocal Oui

Ferrari 12Cilindri, qualité et matériaux

Fidèle à la tradition Ferrari, le choix des matériaux et des couleurs est de premier ordre, même sur la 12Cilindri, et est entièrement personnalisable.

Ferrari 12Cilindri, les sièges

Alcantara (fabriqué à partir de 65% de polyester recyclé), cuir et éléments en aluminium et en carbone contribuent à une ambiance qui réunit le meilleur du luxe et de la sportivité Made in Italy.

La Ferrari 12Cilindri en vidéo

Ferrari 12Cilindri, l'espace

L'espace à bord de la Ferrari 12Cilindri est réservé à deux personnes qui disposent de sièges sport qui peuvent être standard, racing en fibre de carbone ou spéciaux.

Ferrari 12Cilindri, l'habitacle

Derrière les dossiers, une petite tablette surélevée permet d'accueillir quelques bagages peu encombrants et de les fixer avec les sangles appropriées, tandis que le coffre arrière a une capacité de chargement de 270 litres (200 litres dans la 12Cilindri Spider). Pour mémoire, la précédente Ferrari 812 Superfast avait un volume de coffre de 310 litres, ramené à 210 litres sur la 812 GTS.