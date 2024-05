La Ferrari 12Cilindri est, comme son nom l'indique probablement, la dernière supercar à moteur V12 avant de Maranello. Mais le style de cette nouvelle voiture ne plaît pas à tous puisque l'extérieur rétro, inspiré de la Daytona, ne fait pas l'unanimité. Mais peut-être qu’il a juste besoin d’un nouveau travail de peinture et de nouvelles roues...

C'est là qu'intervient le configurateur en ligne de Ferrari. Il vous offre le choix parmi plus de 25 couleurs extérieures pour revêtir la 12Cilindri de vos rêves, réparties en quatre catégories différentes : Classique, Historique, Standard et Additionnel. La catégorie "Classique" est la plus attrayante avec des options comme le "Blue Corsa" et bien sûr "Rosso Imola", tandis que les offres historiques ont des teintes plus profondes et plus riches comme le "Verde British Racing" et un magnifique "Rosso Dino" (photo ci-dessous).

Vous pouvez associer n'importe laquelle de ces couleurs extérieures avec le choix de cinq options de roues. Il existe deux options peintes en noir, deux options argent et noir et une paire en argent pur. Vous pouvez également ajouter des éléments tels que des boulons de roue en titane, des capuchons centraux en carbone ou des enjoliveurs noirs.

Des options à ne plus finir

Ferrari vous propose neuf autres options de couleurs parmi lesquelles choisir pour les étriers de frein, allant des teintes simples comme le noir et le bleu à des rouges plus audacieux, à différentes teintes de jaune et même à une option dorée. Le titane et la céramique noire sont les deux options de couleur pour les embouts d'échappement, et vous pouvez choisir entre un toit en fibre de carbone ou un verre panoramique.

L'intérieur propose 15 autres options de couleurs de cuir. La palette regorge de beiges et de marrons, mais vous pouvez toujours opter pour du "Rosso Red" ou un magnifique bleu profond "Catra Da Zucchero". Ferrari propose également une sélection d'inserts en Alcantara dans davantage de couleurs comme le vert mousse "Tortora" ou le "Blu Medio". Et il existe cinq options de sièges allant de l'ultra-confortable à l'ultra-sportif.

Il existe des centaines de façons de personnaliser la 12Cilindri de vos rêves, mais tous les exemplaires risquent d'être vendus dans un avenir très proche. Et si ce n'était pas le cas, le prix demandé de près de 400 000 € pour la version coupé et de 427 000 € pour le cabriolet est probablement hors du budget pour la plupart des mortels... Mais on peut rêver non ?