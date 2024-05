Les gloires du passé sont une source d'inspiration inépuisable pour toute marque automobile, mais lorsqu'il s'agit d'un constructeur emblématique et mondialement connu comme Ferrari, l'histoire devient une fierté et un phare.

Ce n'est donc pas un hasard si le Centre de Style Ferrari dirigé par Flavio Manzoni a décidé de rendre hommage, avec la nouvelle 12Cilindri, à un modèle aussi célèbre et historique que la Ferrari 365 GTB/4, mieux connue sous son nom officieux de "Daytona".

La référence à la Daytona et le fait que la 12Cilindri ait été exceptionnellement dévoilée en Floride et non en Italie sont également un hommage au plus grand marché Ferrari au monde, les États-Unis.

Une face avant inspirée du passé

La référence à l'historique Daytona n'est pas explicitement mentionnée par le constructeur au cheval cabré, mais il est indéniable que la Ferrari 12Cilindri reprend le style de la face avant du coupé présenté au Mondial de l'Automobile de Paris en 1968.

La similitude réside notamment dans le traitement du "nez" pointu qui présente une large bande noire lisse entre les phares avec le logo Ferrari au centre. Plus précisément, la nouvelle Ferrari 12Cilindri arbore une face avant noire brillante entre les minces groupes de phares à LED, tandis que les quatre phares ronds de la première Ferrari 365 GTB/4 Daytona étaient dissimulés derrière un panneau acrylique transparent sur fond noir.

La modernité des phares dissimulés

Ferrari 365 GTB/4 Daytona, vue de face Ferrari 12Cilindri, vue de face

Il faut rappeler que cette configuration de phares couverts que certains appellent Daytona "plexiglas" n'a été utilisée par la Ferrari 365 GTB/4 que dans les premières années, de 1968 à 1971. Afin de se conformer à la réglementation américaine qui interdisait la présence de caches sur les phares, la Daytona est passée aux phares escamotables plus classiques avec le restylage de 1971 et jusqu'à la fin de la production en 1973.

Un examen attentif du panneau transparent typique des premières Daytona révèle également la présence de fines bandes verticales argentées sur le matériau plastique, sur lesquelles est imprimé le nom de Scaglietti, le carrossier de Modène qui a également assemblé les carrosseries de cette Ferrari.

Ferrari 365 GTB/4 Daytona, détail de la face avant

Le panneau noir de la face avant de la nouvelle Ferrari est plutôt lisse et sert en pratique de frise pour compléter la face avant, qui offre ainsi un bandeau enveloppant sur la bouche inférieure.

Des proportions similaires

Même la vue latérale des deux coupés Ferrari d'hier et d'aujourd'hui montre une évolution stylistique continue qui reprend le thème de la voiture de sport italienne avec un moteur V12 à l'avant et des roues arrière motrices.

Les proportions sont curieusement similaires, avec un long capot avant, un habitacle reculé et un arrière plutôt court, mais l'évolution technologique des réglages, de l'aérodynamique, des pneumatiques et des caractéristiques de conduite est très éloignée.

Même les dimensions sont très différentes, car les 4,42 mètres de longueur de la Daytona historique de 1968 contrastent avec les 4,73 mètres de la 12Cilindri, qui est cependant beaucoup plus large et un peu plus haute.

Ferrari 365 GTB/4 "Daytona" Ferrari 12Cilindri Longueur 4,42 m 4,73 m Largeur 1,76 m 2,17 m Hauteur 1,24 m 1,29 m Empattement 2,40 m 2,70 m

La Ferrari 12Cilindri vue en première mondiale

À l'arrière comme à l'intérieur, tout change

La même différence abyssale de style, de technologie et d'équipement peut être appréciée en comparant l'arrière ou même l'intérieur des deux Ferrari 12 cylindres.

En particulier, l'intérieur de la Ferrari 12Cilindri se distingue par les trois écrans dédiés à l'instrumentation, à l'infotainment et au passager, ainsi que par la petite commande de la transmission à double embrayage (DCT) à huit rapports qui contraste avec le long levier de l'historique transmission manuelle à cinq rapports.

En souvenir du triomphe américain à Daytona

Enfin, il convient de rappeler que le nom de Daytona, bien qu'il n'ait jamais été officiellement adopté par Ferrari pour sa 365 GTB/4, dérive de l'appellation donnée par la presse au coupé de Maranello lors de sa naissance en octobre 1968.

ErEn effet, plus d'un an s'est écoulé depuis la légendaire victoire en parade de Ferrari aux 24 Heures de Daytona en février 1967, avec trois bolides alignés sur la ligne d'arrivée du circuit de Floride.

La parade Ferrari à l'arrivée des 24 heures de Daytona 1967

Selon le journaliste et auteur Doug Nye, le nom Daytona était le nom de développement du modèle et devait devenir le nom officiel de la 365 GTB/4 de série. Cependant, le nom aurait été divulgué à la presse à la suite d'une indiscrétion, raison pour laquelle Enzo Ferrari lui-même a décidé de l'abandonner.

