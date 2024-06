Les 1000 Miglia 2024 entrent dans les archives avec un triomphe tout italien, mais cette fois-ci, la nouvelle ne concerne peut-être pas la victoire elle-même, mais plutôt le record qu'elle établit.

En effet, Andrea Vesco et son Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato ont une nouvelle fois, la cinquième consécutivement, inscrit leur nom au tableau d'honneur de la course la plus nostalgique du monde, et ce n'est qu'un des chiffres remarquables que cette édition inscrit dans l'histoire. Vesco en est à son septième succès personnel, en comptant également les éditions 2016 et 2017, remportées avec une 1750 GS, tandis que pour son navigateur Fabio Salvinelli, les victoires consécutives sont au nombre de quatre.

Un nouveau triomphe

Les deux hommes ont donc réussi à consolider leur domination, dans ce classement particulier, sur le couple légendaire formé par Giuliano Canè et Lucia Galliani, qui avaient réussi à réaliser "seulement" un triplé de 1998 à 2000, mais qui détiennent toujours le record du nombre total de succès avec 10 éditions remportées entre 1992 et 2010. Une suprématie que les deux hommes comptent bien tenter de renforcer en reprenant la route en 2025.

1000 Miglia 2024 - Les vainqueurs Vesco-Salvinelli sur Alfa 6C 1750 SS

Le podium

Le classement n'a pas réservé de surprises particulières, si ce n'est quelques changements entre la deuxième et la troisième étape. Derrière Vesco et Salvinelli, dominateurs depuis le premier jour, on retrouve Gianmario Fontanella et Anna Maria Covelli sur leur Lancia Lambda VII Casaro, suivis d'Alberto Aliverti et Stefano Valente sur une autre Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato.

1000 Miglia 2024 - Aliverti-Valente dans une Alfa 6C 1750 SS

Le classement final des 1000 Miglia 2024 - Le top 10

Position Equipage Voiture 1 Vesco - Salvinelli Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato 2 Fontanella - Covelli Lancia Lambda Casaro VII Serie 3 Aliverti - Valente Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato 4 Turelli - Turelli O.M. 665 S MM Superba 2000 5 Erejomovich - Llanos Alfa Romeo 6C 1500 SS 6 Riboldi - Riboldi O.M. 665 S Superba 2000 7 Tonconogy - Ruffini Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato 8 Patron - Patron Alfa Romeo 6C 1750 SS Young 9 Peli - Peli Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato 10 Sisti - Gualandi Lancia Lamba Spider Tipo 221 C

Alfa Romeo, encore et toujours

Si pour les pilotes il s'agit d'un résultat record, Alfa Romeo se réjouit encore plus, car cela fait neuf ans que la première place de l'historique 1000 Miglia revient à une voiture du "biscione", ou plutôt, pour être précis, à un membre de la famille 6C.

Motor1 et Davide Cironi (à gauche) avec notre Andrea Farina aux 1000 Miglia 2024

Nos 1000 Miglia

Chez Motor1, nous avons, une fois de plus, suivi la course de près, ou plutôt de l'intérieur, grâce à Andrea Farina qui a participé à la course aux côtés de Davide Cironi dans une magnifique Alfa Romeo 1900 Super Sprint appartenant au Stellantis Heritage Hub.

La nôtre, qui a raconté chaque étape "de l'intérieur", a concouru avec le numéro 405 et a terminé à la 223e place, sur un total de près de 360 voitures participantes et avec un grand nombre d'équipages "vétérans" au départ. Pas mal si l'on considère l'effort constant pour documenter et partager les étapes de la course sur les médias sociaux.

Alfa Romeo aux 1000 Miglia 2024 La Lancia Ypsilon aux 1000 Miglia 2024

Les nouvelles Alfa et Lancia

Il convient également de mentionner que les 2000 Miglia 2024, comme le veut la tradition, ont été un défilé exceptionnel pour un certain nombre de voitures modernes, y compris les dernières nouveautés de deux marques phares du Groupe Stellantis qui sont, il va sans dire, également les plus représentées par les voitures classiques dans la course, à savoir Alfa Romeo et Lancia. En effet, les nouvelles Alfa Romeo Junior et Lancia Ypsilon ont fait leurs débuts devant le grand public.

Le tableau d'honneur des 1000 Miglia (10 dernières éditions)

Année Equipage Voiture 2024 Vesco - Salvinelli Alfa 6C 1750 SS Zagato 1929 2023 Vesco - Salvinelli Alfa 6C 1750 SS Zagato 1929 2022 Vesco - Salvinelli Alfa 6C 1750 SS Zagato 1929 2021 Vesco - Salvinelli Alfa 6C 1750 SS Zagato 1929 2020 Vesco - Vesco Alfa 6C 1750 SS Zagato 1929 2019 Moceri-Bonetti Alfa Romeo 6C 1500 SS 1928 2018 Tonconogy - Ruffini Alfa 6C 1500 GS T. Fissa 1933 2017 Vesco - Guerini Alfa Romeo 6C 1750 GS 1931 2016 Vesco - Guerini Alfa Romeo 6C 1750 GS 1931 2015 Tonconogy - Berisso Bugatti T40 1927

À propos de la 6C 1750

Les Alfa Romeo six cylindres sont l'une des familles les plus célèbres, et pas seulement pour leurs succès sportifs. Nées en 1927 avec la 1500 RN, elles se sont développées dans les années suivantes avec les 1750, 1900 et 2300, cette dernière étant née pour remplacer la 8C 2300 à huit cylindres, "très forte" mais coûteuse. Contrairement à cette dernière, qui était une voiture conçue essentiellement pour la course, les 6C sont nées comme des voitures de route avec un flair résolument sportif et, dans leurs nombreuses variantes et interprétations, elles ont fait honneur à leur réputation dans de nombreuses compétitions.

Alfa Romeo 6C 1750 SS Spyder Zagato

La 6C 1750 SS, qui signifie Super Sport et qui a vu le jour en 1929, est l'une des plus célèbres : le moteur de 1 752 cm3 est le même que celui des versions Sport et Gran Turismo, avec un double arbre à cames en tête, un carter en aluminium et un bloc-cylindres et des culasses en fonte.

Il se distingue par un taux de compression porté de 5,75:1 à 6,50:1 et un carburateur double corps, ce qui fait passer la puissance de 55 à 64 ch, (jusqu'à 80 ch dans la version avec compresseur Roots). Elle avait également un empattement court de 2 745 mm et des carrosseries légères, dont les plus célèbres ont été réalisées par Zagato.