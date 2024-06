Il ne reste que quelques jours avant le départ de l'édition 2024 de la 1000 Miglia, ce qu'Enzo Ferrari considérait comme "la plus belle course du monde". L'épreuve fera la part belle aux voitures historiques produites entre 1927 et 1957, période pendant laquelle les 1000 Miglia n'étaient pas une course de régularité mais de vitesse, avec un parcours entre Brescia et Rome.

Le parcours, qui n'a jamais changé au fil des années, verra s'affronter plus de 300 équipes en 2024, prêtes à traverser certaines des plus belles régions d'Italie.

1000 Miglia 2024, les dates

Les 1000 Miglia 2024 auront lieu du dimanche 9 au samedi 15 juin. Comme toujours, les deux premiers jours seront consacrés aux contrôles techniques et au pointage. Le véritable départ est prévu le mardi 11 juin à 12h30.

Voici le calendrier complet des 1000 Miglia 2024 :

- Dimanche 9 juin : départ au Brixia Forum à 10h00 avec les contrôles sportifs et techniques, tandis que le village 1000 Miglia ouvrira à 16h30. Le 7ème Trophée Roberto Gaburri aura lieu de 18h30 à 19h30.



- Lundi 10 juin : entre 10h00 et 19h00, les contrôles sportifs et techniques se poursuivront tandis que les opérations de pointage se dérouleront jusqu'à 20h00. À 18h00, rendez-vous classique avec messe au Duomo Nuovo.



- Mardi 11 juin : grand jour du départ des 1000 Miglia 2024, prévu à 12h30. Les derniers contrôles seront effectués de 7h30 à 8h30. L'arrivée de la première voiture à Turin, fin de la première étape, est prévue à 20 heures.



- Mercredi 12 juin : journée dédiée à la deuxième étape des 1000 Miglia 2024, départ à 7h00 et après la pause déjeuner à Gênes à 12h00, arrivée à Viareggio à 20h00.



- Jeudi 13 juin : départ à 6h15 pour la troisième étape et arrivée à Rome à partir de 20h30.



- Vendredi 14 juin : retour vers le nord avec la quatrième étape, départ à 6h15 et arrivée à San Lazzaro di Savena à 21h30.



- Samedi 15 juin : dernier jour des 1000 Miglia 2024, départ de Bologne et arrivée à Brescia à 13h30, suivi d'un défilé des voitures sur Viale Venezia pour arriver ensuite au centre-ville. La cérémonie officielle de remise des prix aura lieu à 18h30.



1000 Miglia, l'édition 2023

1000 Miglia 2023, le parcours

Selon la tradition, Brescia représente le départ et l'arrivée des 1000 Miglia, avec la caravane qui se dirigera d'abord vers Rome avant de repartir dans l'autre sens. Voici les principales étapes de l'édition 2024 :

- Mardi 11 juin :

12h30 Brescia

Bergame

Novare

Verceil

20h00 Turin

- Mercredi 12 juin :

7h00 Turin

Acqui Terme

Col de Faiallo

Gênes

Pimenter

Masse

20h00 Viareggio

- Jeudi 13 juin :

6h15 Viareggio

Lucques

Pontedera

Rosignano Marittimo

Bibbona

Castagneto Carducci

Castiglione de la Pescaia

Marthe

Viterbe

20h30 Rome

- Vendredi 14 juin :

6h15 Rome

Civita Castellana

Amélie

Orvieto

Soloméo

Passignano sul Trasimeno

Sinalunga

Radda in Chianti

Pelouse

Pass Futa

21h30 San Lazzaro di Savena

- Samedi 15 juin :

6h15 Bologne

Ferrare

Bovolone

Villafranca de Vérone

Sirmione

Valtensi

Salô

13h30 Brescia