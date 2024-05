En Europe, on observe des tendances intéressantes en matière d'achat de nouvelles voitures. La délocalisation de la production automobile a permis aux constructeurs de réduire leurs coûts en s'installant dans des pays où la fabrication est moins onéreuse.

Cela fait partie du jeu commercial encouragé par la mondialisation, qui crée des gagnants et des perdants. Ce "jeu" explique pourquoi l'Europe de l'Est a joué un rôle de plus en plus important dans la production automobile au cours des deux dernières décennies, au détriment d'un leadership moindre à l'Ouest.

Le rôle de la République tchèque

L'évolution du paysage de la production automobile en Europe a placé la République tchèque au premier rang. Bien qu'il s'agisse d'un petit marché (220 000 unités en 2023) et d'un petit pays en termes de population (seulement 10,5 millions d'habitants), elle est le quatrième producteur d'automobiles en Europe, derrière l'Allemagne, l'Espagne et la France. Toutefois, ces trois marchés sont beaucoup plus importants que la République tchèque en termes de population. En fait, le nombre total de véhicules produits pour 1 000 habitants était de 134 en 2023.

C'est probablement la raison pour laquelle la plupart des voitures les plus populaires en République tchèque sont produites localement. Selon les données de JATO Dynamics, sept des dix modèles les plus vendus entre janvier et avril 2024 ont été produits dans des usines tchèques.

Après tout, comme Skoda est une marque locale et qu'elle produit la plupart de ses voitures dans des usines tchèques (86 % de sa production globale en 2023), il est normal de voir ces résultats.

L'Allemagne résiste

Malgré l'évolution de la situation économique en Europe, l'Allemagne reste un centre de production important. L'année dernière, 49 voitures neuves ont été produites pour 1 000 habitants. Il existe une symbiose entre les constructeurs automobiles allemands et l'économie elle-même, et bien qu'il soit assez coûteux de produire des voitures en Allemagne, la production est un élément clé de l'économie du pays.

Le Top 10 de janvier à avril 2024 montre que six modèles ont été produits localement : Volkswagen Golf, Tiguan, Passat, Opel Astra, Audi A4 et BMW Série 3. Un indicateur qui montre que les conditions sont toujours bonnes pour la production automobile dans la plus grande économie d'Europe.

Allemagne Top 10 de janvier à avril 2024 Lieu de production Volkswagen Golf 43.438 Allemagne Volkswagen T-Roc 23.250 Portugal Skoda Octavia 17.294 République tchèque Volkswagen Tiguan 16.708 Allemagne Volkswagen Passat 16.518 Allemagne, Slovaquie Opel Astra 17.397 Allemagne Seat Leon 13.243 Espagne Audi A4 13.225 Allemagne BMW Serie 3 13.146 Allemagne Opel Corsa 12.288 Spagna

Espagne Top 10 janvier à avril 2024 Lieu de production Dacia Sandero 10.489 Roumanie, Maroc Toyota Corolla 8.199 Turquie, Royaume-Uni Seat Arona 7.453 Espagne Nissan Qashqai 7.323 Royaume-Uni Seat Ibiza 7.319 Espagne MG ZS 6.725 Chine Renault Clio 6.668 Turquie, Slovénie Peugeot 2008 6.096 Espagne

L'Italie et la France se rapprochent

Il n'est pas surprenant que l'industrie italienne ait connu des temps difficiles au cours des dernières décennies. Lorsque Fiat, le plus grand constructeur automobile du pays, a absorbé la plupart de ses rivaux locaux (Lancia en 1969, Alfa Romeo en 1986, Innocenti en 1990, Maserati en 1993), l'Italie s'est retrouvée avec un seul grand constructeur local.

L'absence de concurrence à une époque où les marchés européens n'étaient pas aussi intégrés économiquement qu'ils le sont aujourd'hui a rendu Fiat moins compétitive et plus dépendante du financement de l'État. Lorsque la concurrence étrangère est devenue évidente, l'entreprise a commencé à perdre des parts de marché. Dans le Top 10 de janvier-avril 2024, un seul modèle, la Fiat Panda, était produit localement. En 2023, seules 15 voitures étaient produites pour 1 000 habitants.

La France n'est pas loin de ces résultats. La Peugeot 208, la Renault Clio et la Dacia Sandero sont produites à l'étranger et la septième du Top 10 janvier-avril 2024, la Peugeot 308, ainsi que la huitième, la Toyota Yaris, et la dixième, la Toyota Yaris Cross, sont produites localement. Si cela continue, la France pourrait bientôt se retrouver dans la même situation que l'Italie.

France Top 10 janvier à avril 2024 Lieu de production Peugeot 208 36.854 Slovaquie, Maroc, Espagne Renault Clio 31.031 Turquie, Slovénie Dacia Sandero 29.178 Roumanie, Maroc Citroen C3 22.114 Slovaquie Peugeot 2008 18.261 Espagne Renault Captur 16.021 Espagne Peugeot 308 14.883 France Toyota Yaris 11.881 France Dacia Duster 11.056 Roumanie Toyota Yaris Cross 10.917 France

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile chez JATO Dynamics.