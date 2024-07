Les Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris font actuellement l'objet de toutes les attentions. Une raison suffisante pour nous de présenter plus en détail une voiture dont le nom provient effectivement de l'événement sportif : l'Opel Olympia. Après la Seconde Guerre mondiale, elle est à l'origine de la renaissance de la marque. Entre 1967 et 1970, le nom s'affiche sur une noble Opel Kadett.

La première Opel Olympia

En 1935, l'Opel Olympia est le premier véhicule allemand de grande série à disposer d'une carrosserie autoporteuse entièrement en acier qui, grâce à son faible poids, permet d'améliorer les performances de conduite et de réduire la consommation de carburant. En même temps, la construction de la coque de sécurité de type moderne ouvre la voie à la grande série. Succédant à l'Opel 1,3 litre, qui reste dans la gamme Opel jusqu'en octobre 1935, elle fut nommée en référence aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin et Garmisch-Partenkirchen.

L'Olympia est présentée dès février 1935 au 25e salon international de l'automobile et de la moto (IAMA, le prédécesseur de l'IAA) à Berlin et est disponible la même année au prix de 2.500 reichsmarks.

En raison de sa carrosserie autoporteuse entièrement en acier, la voiture est 14 pour cent plus légère que l'Opel 1,3 litre traditionnellement construite avec un châssis séparé : 835 kg au lieu de 970 kg. La construction autoportante permet une nouvelle méthode de fabrication, encore utilisée aujourd'hui : la carrosserie et les organes (moteur, boîte de vitesses, essieux) célèbrent ce que l'on appelle leur « mariage » sur la chaîne de montage à l'aide de tables élévatrices hydrauliques. En 1936, la marque à l'éclair exploite à Rüsselsheim la plus grande usine d'emboutissage de carrosseries d'Europe.

L'Olympia est disponible en version cabriolet ou en berline deux portes. Elle existe avec deux moteurs quatre cylindres en ligne différents refroidis par eau : jusqu'en 1937, avec le moteur à soupapes latérales du modèle précédent Opel 1,3 litre développant 24 ch (17,7 kW), puis 29,5 ch (22 kW) à 3600 tr/min ; à partir de fin 1937, avec un moteur 1,5 litre nouvellement développé avec commande des soupapes OHV (« soupapes suspendues »), vilebrequin à quatre paliers et puissance de 37 ch (27 kW). Jusqu'en 1964, cette construction - à l'exception du quatre cylindres de la Kadett A - est la base de tous les moteurs quatre et six cylindres d'Opel.

Jusqu'en octobre 1940, date à laquelle le gouvernement du Reich ordonne l'arrêt de la production de véhicules civils chez Opel, 168.875 voitures Olympia sont produites. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la production d'un modèle révisé reprend.

À la fin de l'automne 1947, l'Opel Olympia, la première voiture de série après la reconstruction de l'usine de Rüsselsheim, sort des chaînes de production. L'Olympia 47 se distingue de sa précédente notamment par un essieu avant amélioré avec des doubles bras transversaux et un empattement légèrement plus petit.

L'essieu et la direction de la deux portes proviennent désormais de l'Opel Kapitän. Un concept qui accélère la production de voitures particulières à Rüsselsheim. À peine un an plus tard, la plus grande Opel Kapitän à quatre portes est produite en série. Et dès le 8 juin 1949, les responsables d'Opel annoncent l'achèvement de la 100.000e Olympia 1,5 litre. Dès 1950, l'Opel Olympia est disponible, en plus de la berline, en tant que voiture de livraison rapide.

Olympia Rekord à partir de 1953

La première Opel entièrement reconstruite après la guerre s'appelle Olympia Rekord. Avec sa carrosserie en ponton et sa bouche de requin chromée, le nouveau venu de 1953 inaugure une nouvelle ère. Le design rappelle le style des grandes limousines américaines - exactement ce qu'il fallait pour le miracle économique qui s'annonçait. Quand on a du succès, on veut le montrer à nouveau.

Opel Opel Olympia Rekord Caravan (1953)

Pour la première fois, une version break, appelée Caravan, sort d'usine en plus de la version fourgonnette fermée. « Un véhicule idéal qui allie harmonieusement beauté et fonctionnalité - les jours ouvrables pour livrer les clients, le week-end pour se détendre en s'amusant », comme le dit la publicité Opel de l'époque. C'est la première fois qu'un constructeur allemand combine les avantages d'une berline confortable et d'une capacité de livraison pratique dans un véhicule destiné à la production en grande série.

L'Olympia comme cadet de luxe

Jusqu'en 1962, Opel utilise le nom Olympia comme complément de la Rekord. Ensuite, il y a une pause. Jusqu'à ce que l'on constate, quelques années plus tard, que l'écart entre la Kadett et la Rekord ne cesse de se creuser. Sans hésiter, on transforme la Kadett C, en cours de développement, en Ascona. Mais avant que celle-ci ne soit lancée sur le marché en 1970, une Kadett B améliorée doit combler le temps.

Opel Opel Olympia A (1967) Opel Opel Olympia A (1967)



Au sein de la gamme Opel, l'Olympia A est lancée en août 1967 comme complément luxueux de la classe moyenne inférieure. La voiture est dotée d'une calandre chromée entourant les angles et d'autres ornements, ainsi que d'un intérieur plus élaboré sans la tôle nue des modèles Kadett simples.

L'Olympia A de 4,18 mètres de long est disponible en trois nouvelles variantes de carrosserie : Les berlines à deux et quatre portes possèdent un hayon, qui n'a toutefois aucune utilité pratique, car le capot du coffre reste petit. Par rapport aux berlines Kadett précédentes, la visibilité se réduit même et le coffre passe de 337 à 315 litres.

Il existe également un coupé redessiné (en interne : « Coupé F »). La Kadett B LS et la Rallye-Kadett reçoivent également ces carrosseries. À partir de 1971, le « Coupé F » est utilisé pour tous les autres modèles de Kadett. Curieusement, contrairement à la Kadett B, l'Olympia A n'aura jamais de hayon.

De même, les progrès techniques qui ont accompagné l'Olympia A (colonne de direction de sécurité, essieu arrière à suspension hélicoïdale) sont directement repris pour la Kadett B. La production de l'Olympia A s'arrête en juillet 1970. Avec 80.697 exemplaires construits, ce modèle n'est pas un succès commercial particulier, car il se distingue trop peu de l'Opel Kadett B, moins chère, mais coûte parfois plus de 700 marks de plus.