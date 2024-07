Les modèles Opel sont facilement reconnaissables car ils nous sont familiers, ils sont désormais aussi plus efficaces que jamais et, surtout, ils sont extrêmement pratiques.

En fait, ils se sont toujours distingués par l'offre de beaucoup d'espace intérieur, avec des solutions flexibles, comme leurs célèbres monospaces, adaptés au transport de familles nombreuses. Et l’un de ces modèles, justement, fête son anniversaire cette année.

Il y a 25 ans, en 1999, l'Opel Zafira, véhicule pionnier de la marque, était présentée pour la première fois au public. Avec son système de sièges innovant Flex7, le modèle a révolutionné le segment des monospaces compacts de son époque et a établi de nouvelles normes en termes de diversité de l'espace intérieur.

De plus, le modèle Opel a reçu de nombreuses récompenses, grâce aux innovations et aux possibilités qu'il offrait. En Europe, c'est depuis des années l'un des modèles les plus appréciés, en termes de ventes, par les acheteurs.

Opel Zafira (1999)

Pionnier dans l'auto mais pas seulement

Au printemps 1999 commence la production de l’Opel Zafira, un modèle qui restera dans l’histoire. Lors de son lancement dans sa première génération, cette voiture ne pesait que 1 390 kg.

L’efficacité était alors aussi importante pour Opel qu’elle l’est aujourd’hui. Le Zafira s'est imposé comme un modèle pionnier en offrant les meilleures performances aérodynamiques de sa catégorie, avec un coefficient de traînée de 0,33 C.X. Alliant élégance du design et fonctionnalité, le modèle offrait une allure simple et un empattement long.

Opel Zafira OPC (2002)

Le centre de gravité bas du véhicule et le châssis ultramoderne DSA (Dynamic Safety) garantissent une stabilité et une sécurité de conduite optimales. Une autre caractéristique notable du Zafira est qu'il est devenu le premier monospace compact à offrir des sièges flexibles pouvant accueillir jusqu'à sept personnes sans qu'il soit nécessaire de retirer laborieusement les sièges lourds.

Cela a été rendu possible grâce à l'ingénieux système d'assise breveté Flex7. Ce mécanisme unique a permis à Opel d'établir de nouvelles normes en matière de flexibilité intérieure entièrement intégrée.

Dans le même temps, le Zafira a jeté les bases de nombreuses flottes basées sur la technologie HydroGen et, avec le Vivaro HYDROGEN, la réalisation de l'actuel système de propulsion à pile à combustible à hydrogène pour les futurs modèles Movano HYDROGEN. Modèle pionnier dans de nombreux domaines, l’Opel Zafira a mis en avant des solutions automobiles aujourd’hui reconnues.

Innovant et pratique

En 15 secondes en moyenne, le Zafira pouvait passer d'un sept places à un biplace, avec un volume de coffre pouvant atteindre 1 700 litres.

De plus, une fois les appuie-tête déverrouillés et rabattus, les sièges de la troisième rangée pouvaient facilement être rabattus et placés dans leurs fentes pratiques dans le plancher du véhicule, créant ainsi un espace de chargement complètement plat.

Grâce à cette fonctionnalité, le retrait et le stockage fastidieux des sièges temporairement inutilisés appartiennent au passé.

Opel Zafira Tourer (2011)

La même procédure s'appliquait à la deuxième rangée de sièges. Cette rangée pourrait également être rabattue, poussée vers l'avant et fixée derrière les sièges avant pour gagner de la place.

Le siège passager pourrait également être rabattu en position horizontale. Le Zafira avait ainsi une capacité de chargement allant jusqu'à trois mètres et pouvait transporter jusqu'à quatre passagers en même temps.