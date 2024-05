L'Opel Vivaro et le Zafira ont récemment bénéficié d'un lifting de la part du constructeur de Rüsselsheim. Irmscher, le préparateur automobile, a profité de l'occasion pour revaloriser l'aspect et la technique de ces véhicules très appréciés du grand public.

En plus de 55 ans, l'histoire de l'entreprise Irmscher a déjà vu naître de nombreux modèles spéciaux et séries spéciales. Sur demande, le préparateur prend en charge toutes les étapes de la réalisation, de l'idée au véhicule transformé. De plus, toutes les pièces sont disponibles individuellement ou en kit, ce qui permet aux propriétaires d'embellir leur voiture ultérieurement.

Galerie: Irmscher Opel Vivaro (2024)

4 Photos

Pour l'Opel Vivaro/Zafira, qui connaît un grand succès, Irmscher propose un kit de personnalisation sportif et dynamique pour le facelift qui vient d'avoir lieu. L'avant est affiné par un bouclier avant retravaillé avec une bavette avant intégrée. Sur la ligne latérale, des bas de caisse donnent l'impression que les flancs sont plus longs. Les bas de caisse se terminent par une lame arrière qui donne à cette partie une allure nettement plus imposante sur la route.

Mais l'arrière des modèles Opel a encore beaucoup évolué. L'appendice arrière élargit la jupe arrière et assure une couverture supplémentaire des roues. Un spoiler arrière, qui a non seulement un effet visuel, mais aussi une fonction aérodynamique, vient compléter les mesures de transformation. Toutes les pièces nouvellement développées ont été soumises à des tests approfondis, comme par exemple des tests en soufflerie. Un habillage design Irmscher doit veiller à ce que toutes les pièces s'intègrent parfaitement au design du véhicule et forment une unité optique.

Les jantes de 8,5 x 20 pouces dans les versions "Heli Star" ou "Hydra Star" sont disponibles en noir ou en finition brillante et sont adaptées au nouveau châssis surbaissé. D'autres combinaisons roues/pneus de 18 et 19 pouces sont également disponibles.

Le moteur n'a pas non plus été épargné. Pour le moteur diesel 2,0 litres de 177 ch de série, Irmscher propose une augmentation de puissance à 201 ch et 450 Nm de couple. Mais pour la variante plus petite de 150 ch, un réglage du moteur à 173 ch est également disponible au moyen d'une unité de commande supplémentaire.