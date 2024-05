Nouvelle année, nouveaux Camper. Dans toutes les tailles et toutes les gammes de prix. Pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Donc ... presque tout le monde, car les camping-cars ne sont en fait jamais une chose vraiment bon marché. Mais entrons dans le vif du sujet : alors que la jeune marque d'Erwin Hymer Crosscamp propose déjà un véhicule Vanlife sur la base du Zafira, voilà que trois variantes du Movano sont transformées en camping-cars. Ça vous tente ?

Le Crosscamp 541 doit être un véhicule flexible pour le quotidien. Un camping-car d'aventure et multifonctionnel. Pour les deux variantes Crosscamp 600 et 640, l'accent est mis sur un confort d'habitation maximal en voyage et sur un espace de rangement généreux.

Le Crosscamp 541 en détail

Le Crosscamp 541 , sur base d'Opel Movano mesure - comme son nom l'indique - 5,41 mètres de long. Grâce à son concept modulaire, il est possible de créer jusqu'à 14 variantes à partir d'un seul plan. Ainsi, un concept de mobilier variable garantit d'une part le confort de vie et de couchage et offre d'autre part beaucoup d'espace de rangement pour le vélo, la planche de surf et d'autres équipements de loisirs et de sport.

Dans le cockpit, le conducteur et le passager s'installent confortablement sur des Captains Chairs pivotants avec accoudoirs. Quatre compartiments de toit ouverts accueillent de petits objets. Les revêtements muraux en décor de bois créent une atmosphère chaleureuse.

Au lieu d'un lit fixe, un grand canapé-lit s'étend derrière le conducteur. Il peut être relevé et fixé à la paroi latérale ou être entièrement retiré. Une fois déployé, il forme un lit de 1,88 mètre de long et de 1,33 mètre de large.

Dans le plancher, sous le canapé-lit, se trouve un double rail Airline dans lequel peuvent être fixés deux sièges optionnels. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ils peuvent être repliés et rangés sous le canapé-lit. Une table, qui peut également être utilisée à l'extérieur, complète l'ensemble. Un toit pliant est également disponible en option.

Dans le compartiment arrière, on trouve soit une penderie à quatre compartiments, soit une paroi de douche de même taille à la place. Sur le côté droit, il est possible d'intégrer une kitchenette. Le premier module de cuisine avec réchaud à gaz à deux feux, armoire de cuisine et espace de rangement pour bouteilles de gaz de 2,8 kg ainsi qu'un réfrigérateur de 70 litres est fixe afin de garantir l'homologation en tant que camping-car. Le deuxième module de cuisine, situé à hauteur de la porte coulissante, est en revanche amovible. Il contient l'évier avec un robinet fixe ainsi que les réservoirs d'eau fraîche et d'eaux usées.

Le Crosscamp 600 et 640 en détail

Les deux variantes Crosscamp 600 et 640 du Movano se distinguent de leur parent plus court par une dînette supplémentaire avec table à l'avant, une cuisine et une salle de bain installées au centre ainsi qu'un lit double à l'arrière, installé transversalement dans le Crosscamp 600 et longitudinalement dans le Crosscamp 640. Un toit pliant peut également être commandé. Mais uniquement pour la version de 6,00 mètres de long. Le Crosscamp 640, avec ses 6,40 mètres de longueur extérieure, repart les mains vides.

Galerie: L'Opel Movano en version camping-car de Crosscamp

Le coin cuisine dispose d'une cuisinière à trois feux, d'un évier avec robinet intégré et d'un réfrigérateur de 84 litres avec compartiment congélateur. La porte à enroulement ouvre la salle de bains sur presque toute sa longueur - et le robinet extractible peut également être utilisé comme douche extérieure. Les armoires supérieures et inférieures offrent beaucoup d'espace de rangement pour les ustensiles, le miroir dans l'armoire supérieure peut être déplacé latéralement. Une fenêtre latérale et une fenêtre de toit assurent non seulement une abondante lumière du jour, mais aussi une bonne aération.

Les nouveaux modèles Crosscamp sont tous disponibles avec des moteurs turbodiesel dont les puissances vont de 103 kW/140 ch à 121 kW/165 ch, au choix. La consommation WLTP combinée se situe entre 7,9 et 9,7 l/100 km.