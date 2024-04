Aujourd'hui, ce que l'on appelle la "vanlife" a définitivement franchi les frontières des plateformes dérivées des véhicules utilitaires et il ne suffit plus de transformer les camionnettes et les fourgonnettes en camping-cars. Au cours des deux dernières années seulement, nous avons en fait assisté à la "migration" des structures de nuitées en plein air vers des véhicules multispaces, et dernièrement, également vers les breaks et les SUV.

Le dernier exemple en date est celui de la nouvelle génération de Dacia Duster, dont les accessoires comprennent un intéressant Sleep Pack, comme celui déjà vu sur le Jogger.

Une voiture intelligente

D'autre part, nous l'avons dit en des temps moins suspects, la troisième génération, attendue sur le marché au premier semestre, est une voiture intelligente, et surtout pratique, avec la possibilité d'avoir deux motorisations hybrides différentes, en plus de l'inoxydable GPL, des solutions intérieures stratégiques et un coffre qui va jusqu'à 472 litres bien que les dimensions du Duster soient restées pratiquement inchangées.

Accessoires Dacia Duster (2024)

Mais parmi les coups de génie du Dacia Duster 2024 figure YouClip, un système d'attelage universel qui s'étendra à l'avenir à l'ensemble de la future gamme Dacia. Grâce à des crochets carrés, il est en effet possible d'installer à bord du Duster une longue série d'accessoires différents, du porte-téléphone au porte-gobelet, du crochet à sac à la lampe LED, en passant par les crochets à tablette pour les sièges arrière.

Aujourd'hui, la liste des accessoires dédiés au Duster s'allonge avec ceux marqués InNature et conçus dès la fabrication du véhicule.

Dacia Duster 2024, accessoires InNature - Sleep Pack

Pack Sleep et galerie de toit universelle

Tout d'abord, le Sleep Pack. Comme sur le Jogger, premier véhicule Dacia à en bénéficier, ce pack simple, amovible et accessible sera disponible sur le Nouveau Duster. Le pack comprend trois fonctions essentielles : un lit double (1,90 m de long et jusqu'à 1,30 m de large) qui s'ouvre indépendamment en moins de deux minutes, une petite table et un espace de rangement.

Dacia Duster 2024, Accessoires InNature - Galerie de toit

Le Sleep Pack est complété par une galerie de toit exclusive, l'accessoire idéal pour les activités de plein air. Il suffit de la fixer transversalement aux barres de toit modulaires ou aux barres de toit transversales de seconde monte pour disposer d'une galerie de toit pouvant supporter jusqu'à 80 kg de poids en mouvement. Si vous le souhaitez, vous pouvez également monter une tente de toit, au cas où dormir dans la voiture ne vous conviendrait pas.