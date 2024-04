Nous sommes en plein week-end et c'est toujours le moment de faire connaissance avec les véhicules avec lesquels nous passons notre temps libre. Seuls ou en famille, les camping-cars et les caravanes connaissent leur heure de gloire, surtout après la pandémie que nous avons connue il y a quatre ans.

Comme vous le savez, il existe des modèles pour tous les goûts et tous les usages : grands, petits, abordables ou extraordinairement chers et exclusifs. Celui dont il est question ici est un prototype qui explore le concept de ce que pourraient être les camping-cars du futur. Il est l'œuvre du spécialiste AC Future et de la maison de design Pininfarina. Et le résultat est plutôt séduisant.

AC Future est une petite start-up américaine, basée dans la Silicon Valley, qui a fait appel à Pininfarina pour "dessiner" sa proposition de camping-car futuriste, qu'elle a appelé Electric Transformer House (eTH).

En réalité, il s'agit d'une sorte de maison luxueuse sur roues, dont les propriétaires peuvent se sentir chez eux même dans les endroits les plus reculés et inhospitaliers. Grâce à un curieux système de pliage, l'eTH réunit les mondes de l'interconnectivité physique et numérique, appliqués au domaine des véhicules de loisirs.

Les débuts de l'entreprise californienne se sont faits au CES 2024 de Las Vegas, où elle a présenté au monde entier son projet de camping-car du futur. Malgré son apparence cubique, l'eTH possède un châssis pliable qui transforme l'espace apparemment limité en un espace beaucoup plus grand et plus fonctionnel. En outre, l'entreprise affirme que son véhicule est conçu pour des groupes motopropulseurs 100 % électriques ainsi que pour la mécanique endothermique.

Avec une longueur de 6 mètres, l'eTH n'est que 15 cm plus long qu'un Mercedes-Benz Sprinter. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que les parois latérales et arrière du véhicule se replient et offrent un espace de vie de 37m2.

Une fois "campé" et le camping-car déplié, comme vous pouvez le voir sur les photos, le module d'habitation devient un appartement qui ne manque de rien.

La chambre principale se trouve à l'arrière, tandis qu'un salon/chambre à coucher entièrement fonctionnel "surgit" du côté conducteur. Une salle de bains et une kitchenette complètent les éléments de base de ce camping-car du futur.

Mais il y a d'autres caractéristiques intéressantes. Par exemple, le toit de l'eTH abrite des panneaux solaires capables de fournir jusqu'à une semaine d'énergie à bord du camping-car, selon Pininfarina.

En outre, grâce à un module de filtrage de l'eau, il est en mesure de récupérer et de purifier l'humidité ambiante (jusqu'à 50 litres par jour) pour l'utiliser à l'intérieur du camping-car.

Un autre détail curieux est le poste de conduite qui, une fois garé, transforme l'espace conducteur et passager en bureau de travail. Le volant se rétracte et le tableau de bord se transforme en une sorte de bureau, avec écran.

Quoi qu'il en soit, on ne sait pas grand-chose du prix ni des données techniques définitives, si ce n'est que l'entreprise a l'intention de préparer son premier prototype cet été et d'en lancer la production en 2025.