En août 2023, Citroën a annoncé qu'à l'avenir, il ne se contenterait pas de fournir des carrosseries brutes et des châssis à des fournisseurs tiers dans le domaine du camping, mais qu'il serait également actif lui-même dans le secteur de la "Van Life". Et après avoir présenté un modèle au charme rétro, le constructeur montre maintenant le nouveau Citroën Holidays, basé sur le nouveau Spacetourer. La première publique aura lieu le 13 janvier 2024 au salon CMT de Stuttgart.

Le Ford Nugget, le VW California et le Mercedes-Benz Marco Polo auront donc de la compagnie. Le Holidays mesure 4,98 mètres de long et sera donc classé N1. Sa hauteur de 1,99 mètre devrait lui permettre d'accéder à la plupart des parkings. La kitchenette et les toilettes sont amovibles, ce qui fait de l'Holidays un véhicule entièrement adapté à la vie quotidienne, capable de transporter 4 personnes ainsi que de nombreux objets.

Deux moteurs diesel seront disponibles : le BlueHDi 145 associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports et le BlueHDi 180 associé à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports.

Le toit escamotable est disponible dans la couleur de la voiture. Il permet de se tenir debout dans l'habitacle et offre ainsi au total de la place pour jusqu'à deux couchages (1,00 x 1,95 mètre). La banquette de la deuxième rangée peut être coulissée et rabattue pour créer un autre espace de couchage pour deux personnes de 1,00 mètre de large et 1,90 mètre de long.

Cette banquette est en outre amovible. Ceux qui dorment dans la partie inférieure peuvent se réjouir de la lunette arrière qui s'ouvre ainsi que des stores sur le pare-brise et les fenêtres latérales. Dans le toit relevé, il y a également des stores intégrés et des fenêtres pour contrôler l'aération et la luminosité.

La cuisine de la Citroën est équipée d'un évier et de deux brûleurs à gaz, d'un réfrigérateur de 16 litres et d'une table escamotable. Les sièges avant sont pivotants. Les deux portes latérales coulissantes (électriques en option) permettent de cuisiner et de manger à l'extérieur, la table escamotable pouvant être placée derrière la cuisine. Des rails latéraux de chaque côté permettent d'intégrer un store à enrouleur (en accessoire). Le coin cuisine est également amovible.

À cela s'ajoutent de nombreux compartiments de rangement dans le Citroën Holidays. Il dispose d'un réservoir de 10 litres pour le stockage de l'eau propre et de 10 litres pour les eaux usées. Il propose également une douche à l'arrière du véhicule, couplée à un autre réservoir de 25 litres. Ceux qui le souhaitent peuvent équiper le véhicule de toilettes amovibles.

Autres commodités : un chauffage auxiliaire Webasto, une prise de charge de 230 V à l'extérieur, ainsi que 2 prises USB-A et USB-C dans l'habitacle et un emplacement sur le toit prévu pour un panneau solaire.

Le Citroën Holidays pourra être commandé directement via le réseau commercial à partir du printemps 2024. Tout comme un Spacetourer normal. Le constructeur n'a pas encore communiqué de prix. Mais nous en saurons plus dès le début des commandes.