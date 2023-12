Les vans font partie aujourd'hui d'un secteur clé dans la stratégie des constructeurs automobiles engagés sur plusieurs fronts, surtout en cette période délicate de transition vers les véhicules électriques : ils trouvent en effet un terrain particulièrement favorable dans les véhicules utilitaires en ce qui concerne le transport et la livraison en ville.

C'est aussi l'avis de Mercedes qui, en plus de renforcer sa gamme de produits avec de nouvelles plateformes électriques, a renforcé son réseau de production.

Le meilleur exemple est l'usine américaine de Charleston, en Caroline du Sud, initialement dédiée à l'assemblage final mais qui a été agrandie depuis 2016 et constitue l'un des trois pôles stratégiques sur lesquels la division Vans de Mercedes a construit son plan d'expansion.

De l'"atelier" à l'usine 4.0

L'usine américaine a été implantée à Charleston en 2006, sur le site de Ladson, au nord de la capitale de la Caroline du Sud, plus précisément. Au départ, il s'agit d'une simple usine d'assemblage final ou "SKD" (Semi-Konked-Down), où les véhicules sont complétés par l'assemblage de kits de pièces pré-assemblées.

L'usine Mercedes Vans de Charleston

L'usine n'emploie qu'une centaine d'ouvriers qui, au cours des dix premières années d'activité, ont produit quelques dizaines de milliers de Sprinter et de Metris (la variante américaine du Vito) avec des kits expédiés depuis l'usine d'origine, celle de Ludwigsfelde, en Allemagne.

Les nouvelles lignes d'assemblage complètes L'atelier de peinture à Charleston

Face au succès grandissant des vans de la marque à l'étoile sur les marchés américain et canadien, Mercedes a décidé en 2016 de franchir le pas et de rendre le site plus efficace et productif. Investissant environ 500 millions de dollars, l'entreprise a entamé la transformation du site en construisant une nouvelle usine dédiée à la production complète du Sprinter, y compris la fabrication de la carrosserie et la peinture.

Cérémonie d'annonce du plan d'expansion en 2016

Opérationnel depuis 2018, ce nouveau complexe a de nouveau été modernisé en 2021 grâce à un investissement supplémentaire de 60 millions de dollars afin de le préparer à la production de la prochaine génération entièrement électrique, qui débutera au second semestre 2023. Le personnel a augmenté pour atteindre le chiffre impressionnant de 1 600 employés, auxquels s'ajoutent environ 600 autres dans la chaîne d'approvisionnement.

Charleston se confirme ainsi comme l'un des cinq sites stratégiques de Mercedes-Benz Vans, avec les sites allemands et ceux du Portugal, de l'Argentine et de l'usine polonaise de Jawor, ainsi que les coentreprises en Chine et en France (avec Renault-Nissan pour le nouveau Citan-Classe T compact construit à Maubeuge), et la deuxième au monde après celle de Ludwigsfelde déjà citée pour la production du Sprinter.

La fiche de Charleston