L'inévitable est sur le point de se produire : JLR (anciennement Jaguar Land Rover ) a annoncé le tout premier Range Rover électrique. Avant même ses débuts, la marque de luxe britannique accepte déjà les précommandes des premiers acheteurs.

Entre-temps, les détails préliminaires confirment que le SUV haut de gamme ne perdra pas les capacités tout-terrain qui en ont fait une légende automobile.

Tout-terrain électrique sans compromis

Le passage des moteurs à combustion à un groupe motopropulseur entièrement électrique ne se fera pas au détriment des capacités tout-terrain. La marque appartenant à Tata Motors affirme que les prototypes ont subi l'un des programmes de tests les plus rigoureux jamais réalisés pour garantir leur capacité à aller partout.

Range Rover électrique, détail de la roue

Land Rover affirme que le Range Rover électrique est capable de traverser des eaux jusqu'à 85 centimètres de profondeur. Cela signifie qu’il sera à la hauteur du puissant Defender équipé d’une suspension à ressorts hélicoïdaux.

Performances V8 et architecture 800 volts

Le groupe britannique affirme qu'il s'agit du « Range Rover le plus silencieux et le plus raffiné jamais conçu » et qu'il « offre des performances comparables à celles d'un V8 ». Rappelons que la variante à huit cylindres utilise un moteur biturbo de 4,4 litres de BMW avec une puissance maximale de 606 ch et un couple de 750 Nm. Le Range Rover SV accélère de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes et atteint un vitesse maximale de 261 km/h.

Range Rover électrique, prise de recharge

Le Range Rover zéro émission sera basé sur la même architecture modulaire longitudinale (MLA) que les versions à moteur à combustion. La prise en charge de la recharge rapide sera possible grâce à l'adoption d'une architecture 800 volts. Bien que cela n'ait pas été mentionné dans l'annonce, une configuration à deux moteurs est une supposition logique, car le SUV électrique sera certainement doté d'une transmission intégrale.

Les premières images teasers

Les teasers dévoilés aujourd'hui suggèrent un design presque identique à celui du SUV à propulsion conventionnelle en vente actuellement. On remarque que les enjoliveurs portent un lettrage électrique au lieu du logo Land Rover, tandis que la calandre semble avoir une disposition plus fermée.

Range Rover électrique, le teaser du masque

Bien sûr, il existe désormais un port de charge à travers lequel la batterie, vraisemblablement volumineuse, puisera de l'énergie. Ne soyez pas surpris si la capacité de la batterie est à trois chiffres. Rappelons que le Range Rover électrique est le fer de lance de l'ambition de JLR d'atteindre zéro émission de carbone d'ici 2039.