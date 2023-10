Un Land Rover Range Rover de troisième génération à l'histoire unique est actuellement mis aux enchères. Il s'agit d'une création des Special Vehicle Operations, conçue pour la reine Élisabeth II. Vous avez désormais l'opportunité de vous sentir comme un membre de la famille royale.

Le Range Rover 2004 présente quelques modifications que l'on ne trouve généralement pas dans les produits de la marque. Les portes arrière ont chacune deux interrupteurs de fenêtre, de sorte qu'une personne peut actionner les deux sans avoir à se pencher de l'autre côté. Le véhicule est également équipé de poignées de maintien pour les passagers arrière, qui fonctionnent avec les marchepieds latéraux pour faciliter l'entrée et la sortie du véhicule.

Le Range Rover vert Epsom a un intérieur sable que la reine a protégé avec des housses pour les sièges avant et arrière. Il est équipé d'un garde-chien qui sépare l'habitacle et le coffre à l'aide d'une cage. Le SUV a également une calandre modifiée avec des feux cachés et des garde-boue pour aider à garder la voiture propre.

Le Range a été immatriculé pour la première fois en 2004 au Royaume-Uni. Il présente un historique complet des révisions, la première ayant eu lieu en avril 2005, et affiche près de 110 000 miles au compteur (177 027 km). Un moteur 4,4 litres réside sous le capot, Land Rover lui attribuait une puissance de 282 ch lorsqu'il était neuf, il y a près de 20 ans.

La provenance du véhicule a souvent été questionnée, toutefois Iconic Auctioneers dispose d'une vidéo de Sa Majesté au volant du Range Rover, qu'elle partagera sur demande. Le SUV porte la même plaque d'immatriculation : BN04 EPU.

La reine Élisabeth II est décédée en septembre 2022 à l'âge de 96 ans et a régné pendant 70 ans au Royaume-Uni. Elle a été aperçue à de nombreuses reprises en train de conduire elle-même, souvent au volant d'un Land Rover, bien qu'elle ait pris le volant d'une Jaguar verte autour du château de Windsor en 2021. La vente aux enchères en direct du Range Rover 2004 aura lieu le dimanche 11 novembre, lors du NEC Classic Motor Show Sale 2023, en Angleterre.