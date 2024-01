Bugatti a annoncé que la production de la Chiron allait enfin prendre fin, huit ans après son introduction en 2016. Cet exemplaire est donc le dernier à sortir de l'usine Bugatti de Molsheim... en quelque sorte.

Il s'agit de la version finale de la Chiron 1500 PS, et bien qu'elle ait été entièrement retravaillée par le service de personnalisation interne, sur mesure, de Bugatti, ne vous y trompez pas : il ne s'agit que du dernier modèle de base de la Chiron. Nous n’allons donc pas encore assister à la fin du modèle phare de la marque, ni au final beaucoup plus dramatique et tant attendu du moteur W16.

L’exemplaire que vous pouvez voir en haut de cette page, que Bugatti a fini dans les couleurs "Nocturne" et "Cuivre", a été livré à Bilal Hydrie, un dirigeant d'une société pétrolière et gazière canadienne, souvent décrit comme étant un "entrepreneur et preneur de risques" autoproclamé.

D’après son compte Instagram, Hydrie a commandé ce dernier exemplaire de la Chiron en novembre 2021. Bien qu'il ait griffonné sans enthousiasme les informations sur les prix dans son message, il a réussi à s'assurer qu'un chiffre clé reste à la portée de tous, nous savons donc que sa Chiron a coûté plus de 3 000 000 $. Pas mal pour une voiture d'entrée de gamme.

Adieu W16

La Chiron "finale" d'Hydrie intervient après la livraison de la Chiron Super Sport 300+ finale et de la dernière Chiron Profilee qui s'est vendue pour 10,8 millions de dollars, aux enchères, l'année dernière. La Chiron d'Hydrie ne conservera pas son superlatif longtemps car à ce niveau, les acheteurs ne sont jamais rassasiés par de simples versions de base d'un véhicule comme celui-ci. Il reste encore un nombre inconnu de Chiron Pur Sport ainsi que des Mistral et Bolide (voir ci-dessous) à moteur W16.

La Bugatti Bolide à Goodwood.

Les dates de livraison de ces véhicules ne sont toujours pas claires : Bugatti a simplement déclaré que la véritable dernière Chiron arrivera à destination d’ici quelques mois, ce qui marquera la fin définitive du moteur W16 car le successeur de la Chiron le remplacera par un V8 hybride. Attendez-vous à voir cette voiture dévoilée cette année avant que la production ne commence en 2026.