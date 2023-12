Le programme Sur Mesure de Bugatti permet aux clients de personnaliser leur voiture selon des spécifications très précises. La dernière en date est la Chiron Super Sport 57 One of One. Elle rend hommage à l'emblématique Type 57 SC Atlantic.

L'histoire de cette Chiron unique est fascinante. La propriétaire a vu pour la première fois l'un des trois modèles Type 57 SC Atlantic au Mullin Automotive Museum d'Oxnard, en Californie, et les lignes épurées du véhicule l'ont séduite.

"Lors de sa visite, lorsque nous sommes passés devant un modèle réduit de la Type 57 SC - la toute première Atlantic et celle qu'elle avait vue il y a tant d'années - nous avons immédiatement reconnu que c'était la voie à suivre", explique Jascha Straub, concepteur principal de Sur Mesure chez Bugatti.

La Chiron Super Sport 57 One of One est dotée d'une carrosserie bleu clair qui correspond le mieux possible à la teinte de l'Atlantic. La grille de calandre a été revue et comporte des stries verticales polies et un montant plus épais que d'habitude au centre. Le dessous de l'aile arrière présente une silhouette dessinée à la main de la Type 57 originale. Les jantes sont des Super Sport à cinq branches, avec un mélange de chrome poli et de couleur de la carrosserie.

L'habitacle est en cuir brun Gaucho. La silhouette de l'Atlantic apparaît en surpiqûres Lightning Blue sur les panneaux de porte et la console centrale. L'emblème Dancing Elephant de la marque est brodé sur chaque appui-tête. Les signatures de Jean et Rembrandt Bugatti figurent sur les seuils de porte.

La fin de la Bugatti Chiron

Le programme Sur Mesure ne concerne pas le groupe motopropulseur de la Chiron Super Sport. Le moteur W16 8,0 litres quadruple turbo développe une puissance de 1 600 chevaux, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse de pointe limitée électroniquement à 440 km/h.

Bugatti met un terme à l'assemblage de la Chiron. En octobre 2022, il ne restait plus que 100 exemplaires à construire sur les 500 prévus. La remplaçante de la supercar fera ses débuts en 2024, et la production commencera en 2026.