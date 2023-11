La Bugatti Bolide est l’une des automobiles les plus folles a avoir vu le jour ces dernières années. Ce prototype, non homologué, est limité à 40 exemplaires dans le monde et coûte environ quatre millions d’euros, ce qui en fait l'une des voitures neuves les plus chères jamais construites. Si vous avez le budget pour vous offrir ce monstre il y a un hic : tous les exemplaires sont déjà épuisés. Cependant, vous pouvez toujours vous rincer les yeux avec son intérieur au look tout simplement monstrueux.

Bugatti nous donne un premier aperçu de l'intérieur de la Bolide, conforme aux spécifications de production, avec un intérieur somptueux et semblable à un cockpit. À la barre se trouve ce que Bugatti appelle un volant "en forme de X" (avec ça, on se prend rapidement pour un pilote de course) pour correspondre aux feux arrière uniques de la voiture, tandis qu'un groupe d'instruments numériques offre la vue sur les temps au tour et les forces G que subiront ses occupants.

Un intérieur à l’image de la voiture : impressionant

Les quatre "pots d'échappement" qui dépassent du tableau de bord, de chaque côté de la console centrale, sont en fait des bouches d'aération de climatisation et constituent un autre clin d'œil à l'arrière de la Bolide. Il y a également quelques boutons pour les fonctions de base dans la console, y compris deux gros boutons rouges à la base qui indiquent "Stop" et "Fire", vous savez, juste au cas où…

Les sièges sport sont posés directement sur le châssis monocoque, ce qui permet de réduire le poids, tandis que les propriétaires peuvent choisir parmi quatre tailles différentes en fonction de leur type de carrosserie. Le volant et les pédales sont réglables, au détriment des sièges.

Galerie: Bugatti Bolide aux 24 Heures du Mans

7 Photos

L'Alcantara bleu recouvre la majeure partie de l'habitacle et enveloppe le conducteur, ainsi que son passager, sur les seuils de porte. Il y a également un bon tas de fibre de carbone exposée, en particulier sur la console centrale, le tableau de bord et certaines parties des panneaux de porte. En définitif, c’est un bel habitacle pour une hypercar déjà outrageusement jolie.

Galerie: L'intérieur de la Bugatti Bolide