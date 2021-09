Avec son poids et son attrait, le Ford Transit est une excellente base pour un van aménagé. Nous avons présenté un grand nombre camping-cars et de vans en tous genres, mais le constructeur américain veut proposer quelque chose d'encore mieux.

Ford lance la gamme Transit Custom Nugget, qui comprend désormais les versions Active et Trail, qui allient aventure et style pour les clients européens. Les deux Transit Custom Nugget se déclinent en deux styles distincts pour un choix plus large pour le marché en quête d'aventure.

Ford a déclaré que le Nugget Active - celui proposé en blanc - est conçu pour les clients qui recherchent le confort, des finitions de haute qualité et un style audacieux sans compromettre la fonctionnalité de leur van. Il est doté d'une esthétique inspirée des SUV, notamment des jantes de 17 pouces exclusives à l'Active. Il est équipé de série d'un auvent de 2,6 mètres qui offre une protection tout en profitant de l'espace extérieur à côté du véhicule.

À l'intérieur, le Nugget Active est doté d'un plancher en bois clair de type pont de bateau pour un habitacle lumineux. Il présente également un aspect moderne grâce aux textures satinées, aux plans de travail noirs et aux bandes en aluminium.

En revanche, le Nugget Trail rouge adopte une calandre différente, que l'on retrouve sur le F-150 Raptor et le Ranger Raptor. L'entreprise souhaite manifestement insuffler un esprit "go-anywhere" à ce camping-car, rehaussé par son apparence robuste et ses jantes en alliage noires de 16 pouces.

Le Nugget Trail est équipé de sièges avant pivotants en cuir noir et d'autres éléments sombres assortis au thème extérieur, qui contrastent avec les éléments de cuisine, la garde-robe et le plancher en bois.

Les deux Transit Custom Nugget sont propulsés par le moteur diesel EcoBlue de 2,0 litres, la variante Active ayant le choix entre une transmission manuelle ou automatique à 6 vitesses.